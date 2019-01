Česko komentuje brexit: Dle Hamáčka zvládneme i tvrdý, Komora za firmy varuje

Odmítnutí brexitové dohody britským parlamentem se dalo čekat, uvedl místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD) na twitteru. Česká republika je podle něj připravena na všechny možnosti, včetně odchodu Británie z Evropské unie bez dohody. Před takzvaným tvrdým brexitem varuje Hospodářská komora, firmy podle ní nebudou mít dost času na přípravu definitivního scénáře britského vystoupení z unie. Obavy z tvrdého brexitu vyjádřili představitelé některých sněmovních stran.



Prioritou jsou čeští občané ve Velké Británii a co nejlepší vztahy s touto zemí, napsal Hamáček. "Ve čtvrtek jednám se zástupci parlamentních stran, jak včas přijmout zákon, který by řešil postavení britských občanů v ČR," doplnil. Návrh zákona upravujícího vztahy mezi ČR a Spojeným královstvím pro případ, že Británie vystoupí z EU bez dohody, schválila vláda minulý týden.



"V zájmu českých podniků je, aby Velká Británie vystoupila z EU způsobem, který předejde všem bariérám, jimž se předejit dá, a aby se vyjednala pragmatická dohoda na dlouhé období," uvedla Hospodářská komora v prohlášení zaslaném ČTK. Odchod bez dohody by podle komory pocítil zejména automobilový sektor, čelil by nedostatku komponentů. Firmy se svou přípravou podle komory čekaly na finální výsledek jednání o brexitu. "Dnes je ale téměř jisté, že na přípravu definitivního scénáře nebudou mít dostatek času," podotkla komora.





Je podle ní důležité, aby i v případě tvrdého brexitu fungoval pohyb zboží mezi Velkou Británií a EU pokud možno bez cel a zdlouhavých kontrol na hranicích. Tvrdý brexit také nesmí znamenat nutnost dodatečných povolení a formalit pro zboží, které už je na cestě, doplnila. Evropské země včetně ČR by měly podle komory uznat platnost certifikátů a licencí získaných u britských certifikačních agentur. Důležité je zajistit i volný pohyb pracovníků do Británie i v době jejího výstupu z EU, aby kvůli nejasným pravidlům nepřestaly například práce na započatých společných projektech či stavbách, napsala Hospodářská komora.Stručně by se dalo říci, že čím měkčí brexit , tím lépe pro byznys, uvedl Svaz průmyslu a dopravy. "Svaz průmyslu věří, že nakonec zvítězí zdravý rozum a že nalezené řešení bude zohledňovat zájmy evropského podnikání a rozvoje pracovních míst ," doplnil."Klíčovým teď bude zabránit odchodu Velké Británie z EU bez dohody, protože by to poškodilo nejenom Británii, ale i zájmy ČR," podotkl na twitteru předseda TOP 09 Jiří Pospíšil?. Nejistota způsobená referendem o brexitu a následnou nejednotou britské politiky bude podle něj pokračovat i po dnešním hlasování britského parlamentu. Podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska je Británie oslabená a tápe kvůli nezodpovědnosti a hlouposti svých lídrů."V Británii jsou v posledních letech samí politici, ale žádný státník. Jinak by mě zajímalo, co si asi teď myslí (bývalý britský premiér) David Cameron," napsal na twitteru místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka?. Jako výsledek selhání Camerona, který referendum o vystoupení Británie z EU slíbil před britskými parlamentními volbami v roce 2015, označil dnešní hlasování bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek ( ČSSD ). Selhala podle něj i současná premiérka Theresa Mayová. Byl zmařen čas na vyjednání dohody, znamená to velikou nejistotu, nejenom v Evropě , řekl Zaorálek v České televizi (ČT).Jako očekávatelný označil výsledek dnešního hlasování britského parlamentu vedle Zaorálka také místopředseda lidovců Ondřej Benešík. Zaorálek i místopředseda ODS Martin Kupka hovořili v ČT o hluboké politické krizi na britské politické scéně. "Těch dobrých variant v této situaci se mnoho nenabízí," řekl Kupka. Podle místopředsedy Pirátů Mikuláše Peksy tradiční britské strany nedokázaly najít způsob, jak z EU odejít. "Mysleli to dobře a dopadlo to jako vždycky," řekl v ČT.