Šéf Huawei odmítá veškerá nařčení kolem firmy. Pro vládu nikdy nepracovala a pracovat ani nebude

Šéf a zakladatel čínské společnosti Huawei Ren Zhengfei ve vyjádření pro zahraniční média důrazně odmítl veškerá podezření z možného napojení firmy na špionáž ve prospěch Číny. Huawei nikdy neudělila a ani neudělí čínské vládě přístup do klientských dat. Podle Zhengfeie nic takového nikdy Čína ani žádná jiná země po společnosti ani nepožadovala.Sám Zhengfei v posledních letech několikrát čelil otázkám na jeho napojení na Komunistickou stranu a lidovou armádu v níž sloužil. Zhengfei na toto téma již dříve uvedl, že jeho minulost mu nijak nebrání v tom, aby bránil vlastní vládě v přístupu k datům, pokud by si je vyžádala.Podle Zhengfeie jsou hlavní hodnotou každého podnikání klienti. Firma také podléhá veškerým pravidlům pro podnikání.Zhengfei poněkud překvapivě vyjádřil podporu americkému prezidentu Donaldu Trumpovi, kterého stále považuje za výborného prezidenta, především s ohledem na jeho daňovou reformu a celkovou prospěšnost rozvoje průmyslu v USA.Zhengfei na adresu výhledu pro rok 2019 uvedl, že by to mohl být pro firmu obtížný rok s růstem tržeb pod hranicí 20%. Cíl tržeb pro celý rok počítá s cca 125 mld. USD . Obtížím bude společnost čelit především v mezinárodním měřítku. Na adresu vážných problémů, kterým čelí další čínská společnost ZTE v souvislosti s varováním Bílého domu vůči této společnosti, Zengfei uvedl, že Huawei by neměla čelit podobnému osudu.