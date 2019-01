Jaké kryptoměny vybrat pro rok 2019? Objeví se nový Bitcoin?

Zásadní otázkou při výběru kryptoměn pro rok 2019, kterou si musí každý investor položit, je, zda bude v roce 2019 stále převažovat medvědí sentiment jako v roce 2018, nebo zda dojde k částečnému oživení trhu. Další okolností, kterou musí investor zvážit, je míra rizika jakou je ochoten podstoupit. I na kryptoměnovém trhu se dají nakupovat méně nebo naopak vysoce riziková aktiva. Mezi ty méně rizikové patří samozřejmě Bitcoin a další coiny s vysokou kapitalizací, ale i ty nám během prosince ukázaly, že umí odepsat desítky procent během několika týdnů. Pro investory, kteří se v kryptoměnách pohybují už déle, stojí samozřejmě za zvážení přesun portfolia do tzv. stablecoinů, které mají svázaný kurz vůči fyzickému aktivu (nejčastěji dolar v poměru 1:1), jako např. Tether nebo Gemini coin. Pro milovníky rizika stojí na opačné straně spektra pestrá paleta nízko kapitalizovaných coinů, dost často vytvořených během ICO horečky z minulého roku. Některé z těchto coinů odepsaly až 99,9 % ze své ICO nákupní ceny a většina týmů, které na nich pracovaly, už to vzdala a prodala vybrané prostředky, přičemž další týmy to jistě vzdají během roku 2019, ale právě mezi těmito coiny se dají najít perly, které mohou při vhodném výběru nabídnout zhodnocení až několik tisíc procent. Člověk však nesmí být unáhlený, naopak musí dlouhodobě a trpělivě sledovat trh, trendy, sociální sítě a pochopit fungování tohoto „shitcoin“ trhu. V následujícím textu popíši základní zásady a postupy, kterými se řídím během vybírání vhodných investic a představím několik projektů, které by mohly slavit v roce 2019 úspěch.



BITCOIN

Bitcoin je tradiční součástí kryptoměnového portfolia. Domníváme se, že ani v roce 2019 se na jeho pozici krále kryptoměn nic nezmění. Současná konkurence v podobě Bitcoinu Cash, který se zmítá ve smrtelných křečích po forku na Bitcoin Cash ABC a Bitcoin SV, již neohrožuje výsadní postavení Bitcoinu jako tomu bylo v roce 2017 a 2018. Každý rok se objeví mnoho konkurenčních projektů spolu s predikcemi věštícími konec Bitcoinu pro jeho technologickou zastaralost a nefunkčnost. Faktem ale je, že se stále jedná o nejvyužívanější coin, který má největší uživatelskou základnu a vývojářský tým. Z pohledu kryptoměnového trhu se také jedná o zdaleka nejstabilnější kryptoměnu (kromě stablecoinů) a spekulanti ho používají nejen ke vstupu do celého odvětví, ale i jako bezpečný přístav při útěku z rizikovějších a volatilnějších altcoinových investic. Z mnoha analýz vyplývá, že Bitcoin jako jediná kryptoměna již není tzv. gambling assetem. Při koupi Bitcoinů se tedy dá hovořit o investici a nikoliv pouze o spekulaci. O výsadním postavení Bitcoinu svědčí i angažovanost finančních institucí, kdy minulý rok byla podána žádost o schválení několika Bitcoin ETF fondů, přičemž konečné rozhodnutí o jejich schválení bylo přesunuto na rok 2019. V následujících měsících můžeme být v případě kladného rozhodnutí svědky značného růstu, který by vyvolalo zavedení ETF fondů, jejichž podstata tkví v značném zjednodušení nákupu, když zbavuje investory nutnosti nakoupit fyzický Bitcoin, ale umožňuje jim nakoupit podíl ve fondu, který za ně následně Bitcoin nakoupí, což by vedle daňových výhod přineslo i skutečně masové rozšíření mezi investiční veřejnost včetně institucionálních investorů. ETF fond schválený americkým regulátorem SEC by totiž znamenal, že samotný kryptoměnový trh již není divokým západem, ale vyspělým finančním trhem, který by se mírou právní jistoty investorů mohl rovnat akciovému trhu.



ETHEREUM

Ethereum je tradičně druhý největší coin (v prosinci ho dočasně předběhl Ripple), který má po Bitcoinu druhou nejpočetnější komunitu a unikátní využití. Právě na Ethereu proběhla většina ICO z roku 2017. ETH je jeden z mála kryptoměnových projektů, který už má reálné využití, přičemž podstata celého coinu tkví v tom, že umožňuje zájemcům vytvoření vlastních tokenů za použití blockchainu ETH. Během roku 2017 a 2018 vyrostla ETH početná konkurence v podobě coinů NEO, Waves a EOS. V některých ohledech jsou tyto coiny lepší, ale všechny mají svoje mouchy, ať už je to vysoká cena nebo nízká kontrola tokenů, které umožňuje daný coin vytvořit, což může být v prostředí stále se zpřísňující regulace fatální. Žádnému z coinů se nepodařilo ETH sesadit a nic nenasvědčuje tomu, že by v roce 2019 ETH nemělo být dominantní platformou pro smart contracty a tokenizaci. V lednu 2019 se navíc očekává spuštění aktualizace Ethereum 2.0, která přináší celou řadu vylepšení, což se nepochybně projeví i na ceně, která je momentálně velice nízká a pohybuje se pouze 10 % nad ATL.



WEBCOIN



Webcoin je typickým coinem z druhé tisícovky kryptoměn dle tržní kapitalizace a jediný reprezentant ICO projektu z roku 2017 v tomto seznamu. Pokud jste ho nakoupili během ICO v ceně dolar za kus, asi jste si už vytrhali všechny vlasy nebo dokonce uvažujete o sebevraždě. Webcoin totiž ze své ceny odepsal 99,5 % a v současné době se obchoduje asi za 0,005 dolaru. Většina ICO projektů je na tom podobně a právě splasknutí ICO bubliny bylo jedním z důvodů masivního pádu celého trhu kryptoměn. Velká část projektů prodala v srpnu Ethereum, které shromáždila v ICO fázi , a způsobila tak paniku na trhu, která vedla k velkému propadu této měny. Tato situace ilustrovala zmar, který mezi ICO projekty panoval, jelikož velké množství z nich vybralo více prostředků než čekalo a celkové očekávání investorů v mnoha případech zastínilo původní cíle autorů. Mnoho projektů v důsledku špatného vývoje trhu skončilo nebo pomalu odumírá. Webcoin se proti zbytku vymezuje tím, že na rozdíl od ostatních má stále funkční vývojářský tým. Na začátku roku 2019 má vydat alfa verzi nové marketingové platfomy. Celý projekt je zaměřen na inovativní způsob marketingu a vývojářský tým se vyznačuje originálním způsobem komunikace. Zvláštností je komunikace přes LinkedIn, která působí na trhu kryptoměn seriózně. Většina projektů používá méně profesionální kanály a autoři jsou anonymní.



GRAVITYCOIN

Gravity Coin, dříve známý jako Hexxcoin je typickým příkladem tzv. shitcoinu. Gravity Coin nedávno prošel rebrandingem a změnil si jméno z Hexxcoinu na Gravity Coin. Důvodem rebrandingu byly zejména spory s bývalými členy marketingového týmu, kteří se od týmu oddělili minulý rok a následně byli nařčeni z krádeže marketingového fondu v hodnotě cca 100 000 dolarů. Tyto zprávy vedly k prudkému dubnovému propadu, který se zbytek týmu snažil zastavit zvýšenou aktivitou. Výsledkem této aktivity byl hard fork coinu BitcoinZeroX, který vstupoval na trh za cenu kolem 400 Satoshi a během půl roku dosáhl krátkodobě ceny 2000 Satoshi. Tým projektu Gravity tak zaznamenal částečný úspěch během tohoto medvědího trhu a zdá se, že slovní přestřelky s bývalým marketingovým týmem, na který bylo podáno trestní oznámení, konečně skončily. Tyto slovní přestřelky byly hlavním důvodem cenového propadu Gravity Coinu, který se zastavil až na hodnotě 6000 Satoshi. Situace byla v některých momentech opravdu vyhrocená, zejména v momentě, kdy marketingový tým založil falešné mediální účty a začal šířit lživé informace o týmu kolem Gravity Coinu (tehdy ještě Hexxcoin).

Důvodů proč by Gravity Coin mohl být dobrou volbou je několik. Má velice kvalitní developerský tým, který co do počtu předčí i projekty s mnohem větší tržní kapitalizací. Zároveň je to coin, který je na trhu velice dlouho, vezmeme – li v potaz, že jeho předchůdce hexxcoin existoval 4 roky, z čehož byl rok tzv. mrtvý, což znamená, že na jeho vývoji v tu dobu nikdo nepracoval. V tomto ohledu je zajímavá současná cena, kdy se Gravity Coin prodává za cca trojnásobek ceny, za kterou se prodával v době, kdy byl „mrtvý“. V době největšího propadu to byl dokonce pouze dvojnásobek ceny, což svědčilo o naprosté panice a ztrátě důvěry v realizační tým, která ovšem byla, jak se ukázalo, nepodložená. Gravity Coin kombinuje tři zajímavé prvky, za prvé je to unikátní technologie ZeroCoin, která je v oblasti coinů zaměřených na bezpečnost a anonymitu velice pokročilá. Dalším prvkem je orientace coinu na tzv. hardforky, kdy se realizační tým specializuje na rozštěpování blockchainu, čímž se zachová původní blockchain a k tomu vznikne nový coin. Týmy, které chtějí vyvíjet ZeroCoin technologii tak mají unikátní možnost, jak získat základní blockchainovou infrastrukturu bez nutnosti jejího programování. Tento fakt je zajímavý i pro spekulanty, jelikož spekulant během forku vedle původního Gravity Coinu dostane i coiny z odštěpeného blockchainu. Minulý rok to byl BZX, počátkem ledna 2019 došlo k forku s Bitcoinem Cash a BZX, čímž vznikl BCHX. Třetím zajímavým prvkem jsou tzv. masternody, které umožňují investorům nashromáždit 2000 Gravity Coinů ve virtuální peněžence a následně přispívat k anonymizaci transakcí v síti, za což jim je denně vyplácena odměna, která v současnosti činí cca 40 % vkladu. Při provozu jedné masternody by měl tedy investor obdržet kolem 800 Gravity coinů ročně.



NEO

NEO je přímým konkurentem Etherea a v současné době se obchoduje skutečně za výhodné ceny. Během největšího propadu stálo dokonce jen kolem 6 USD. Přes velký propad se NEO stále řadí k méně rizikovým a etablovaným projektům pohybujícím se v první třicítce kryptoměn dle tržní kapitalizace. Oproti Ethereu nabízí lehce odlišné technické řešení, přičemž pro investory je nejzajímavějším rozdílem fakt, že držitel NEO dostává odměnu v podobě tokenu GAS. NEO je postavené na modifikovaném modelu proof of stake a při jeho držení na peněžence nebo na vybraných burzách, jako např. Binance, můžete počítat s pravidelnou odměnou v podobě tokenu GAS. GAS se následně používá jako „palivo“ při uskutečňování transakcí na blockchainu NEO. Cena těchto dvou aktiv je tedy značně provázaná a GAS se v současnosti obchoduje zhruba za 2,3 dolaru. V lednu roku 2018 se však jeho cena vyšplhala až k 80 dolarům a v některých okamžicích dokonce stál více než samotné NEO. Pokud si stejně jako já nejste jistí, zda se příští rok dočkáme oživení ,nebo zda bude medvědí nálada pokračovat, a nemáte čas nebo chuť věnovat se pečlivému výběru kryptoměn s menší tržní kapitalizací, může být NEO skvělou volbou právě pro odměnu za držení, která se velice podobá klasické dividendě. V současnosti je roční odměna za držení 1 coinu NEO zhruba 0,1 tokenu GAS, což při cenách cca 8 dolarů za NEO a 2,3 dolaru za GAS, představuje výnos kolem 3 %. Při hodnocení výnosu ale musíte brát v potaz, že trh je v současnosti na velice nízkých hodnotách a výnos Vám je „vyplácen“ v kryptoměně. Pokud tedy budete držet NEO a odměnu v podobě GAS rovněž podržíte až do dalšího býčího trhu, můžete zpětně dosáhnout velice zajímavých výnosů. Pokud by se cena GAS dostala zpět na 80 dolarů, mohli byste GAS obdržený za rok 2019 z nákupu 1 coinu NEO za 8 dolarů prodat nikoliv za 0,23 dolarů, ale za 8 dolarů. Návratnost by tedy nebyla 3 %, ale 100 %, a to jsou již zajímavá čísla. Pokud tedy kryptoměnám dlouhodobě věříte, je NEO zajímavou volbou.

Shrnutí

Každý investor je jiný a při přemýšlení nad vhodnou skladbou svého kryptoměnového portfolia by měl zejména důkladně zvážit, jakou míru rizika je ochoten podstoupit a kolik času je ochoten kryptoměnám věnovat. Z této úvahy by se měly odvíjet jeho další investičního rozhodnutí. Jestli Vás zajímají nové technologie a chcete se podílet na "kryptoměnové revoluci", pořídit si Bitcoin není tak náročný proces. V případě, že milujete pročítání stovek stránek plných technických detailů a zvládáte komunikovat s vývojáři, pravděpodobně zavítáte dále než jen do první stovky kryptoměn. Pokud kryptoměnám nerozumíte a nemáte čas nebo chuť se jim věnovat, přenechte své prostředky odborníkům. Každý je koneckonců odpovědný za své prostředky a za způsob, kterým s nimi nakládá, a není nic snazšího než ztratit peníze v prostředí, kterému člověk nerozumí.

Petr Hotovec

analytik Kryptofondu