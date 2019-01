Další porážka britské premiérky

Britská premiérka utrpěla druhou porážku ve dvou dnech. Včera britský parlament rozhodl, že v případě, že odmítne dohodu s EU (což je v tuto chvíli pravděpodobné), převezme kontrolu nad časovým rozvrhem o brexitu. V úterý si navíc odhlasoval kontrolu nad financováním státních úřadů v případě, že opět dohodu odmítne.



Když pomineme skoro až absurditu současné situace, že Britové se nejsou sami vůbec schopni dohodnout na podobě brexitu a po více než dvou letech se nedostali k ničemu smysluplnému (referendum bylo v červnu 2016), tak se celkově zvyšuje šance, že Britové nakonec žádost o odchod z EU stáhnou (stále ale celkově vidíme mírně vyšší pravděpodobnost brexitu). Britská vláda ale stále trvá na brexitu, tak to může být docela zajímavé ještě.



Nicméně pokud by to v této fázi Britové stáhli, tak všechna příští jednání v Bruselu by měla asi docela zajímavý nádech...



Jiří Polanský, analytik České spořitelny