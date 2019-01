Aktuální příležitost na EUR/USD (4.1.2019)

EUR.USD se choval relativně dle očekávání a dostal se k cílové ceně 1,15000, kde se následně očekávaně odrazil od nakreslené linie směrem níže. Neočekávaná byla hloubka prvotního propadu z cen, kdy jsem psal poslední analýzu. Nejdříve pokles jsem očekával, ale počítal jsem s cenou maximálně 1,13800 a pár se podíval v jednu chvíli i o 35 pips ještě níže, než se vzpamatoval a zasáhl vytyčený cíl.

Pro dalsí směr zůstává předpoklad postupu páru spíše nahoru z důvodů vysvětlených minule, jelikož se pár začíná chovat pozitivně i po negativních zprávách. Proto aktuální pokles od 1,15000 na 1,13100 beru prozatím jako korekci a předpokládám pokračování směrem nahoru.

Těžké pro pár může být zdolání rozmezí 1,13850 – 1,14250, kde se nachází rovnoběžné klesající i rostoucí linie, které nám na páru fungují již dva měsíce. Pokud by pár toto rozmezí nepřekonal a vytvořil nižší vrchol, může to být bráno jako potvrzení obratu a další pokles by následoval pravděpodobně směrem k 1,12000.

Směrem nahoru je cíl opět naše hlavní klesající linie, potkat bychom se s ní měli přibližně okolo ceny 1,14500 – 1,14600. Následný cíl by měl být již zmíněných 1,15970.

Signální oblasti pro potenciální nákup/prodej jsou vyznačeny v grafu barevnými šipkami.

Hlavní úrovně podpory: 1,12000, 1,12250, 1,13000

Hlavní úrovně odporu: 1,14600 – 1,14700, 1,15000, 1,16000

