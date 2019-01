Norsko je lídrem v elektromobilitě, plná třetina nových aut byla loni čistě elektrických, 39% včetně hybridů

Norsko je s velkým odstupem světovým lídrem v automobilové elektromobilitě. Podle dostupných statistik se v této severské zemi vloni sice snížil celkový prodej nových automobilů meziročně o 6,8% na 147 929 vozů, ale plných 31,2% z nich mělo čistě elektrický pohon. V roce 2017 to přitom bylo "jen" 20,8%. v roce 2013 to bylo 5,5%.Prodej čistě elektrických vozidel se zvýšil v roce 2018 o 40% na 46 092 vozů. Prodeje vozů s naftovými motory poklesly o 28%, prodeje vozů s benzinovým pohonem klesl o 17%. Prodeje hybridních vozů poklesly o 20%. Po jejich započtení dosahuje podíl "elektromobilů" na nových prodejích plných 39%, což staví Norsko ještě výše na pozici světové jedničky.V tomto ohledu je ve světovém měřítku na druhém místě Island s podílem 12% a třetí je Švédsko s 6%. Pro srovnání podíl v Číně, která je lídrem co do absolutního počtu prodaných elektromobilů, dosahuje jen cca 2,2% a v USA jen 1,2%.Norsko jde v rozvoji elektromobility cestou dotací a osvobození od daní. Čistě elektrická auta jsou osvobozena téměř ode všech daní a navíc jsou nabízeny další benefity jako například parkování zdarma či veřejná dobíjecí místa.Paradoxem je, že Norsko je největším producentem ropy plynu v západní Evropě