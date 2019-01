UBS: Globální růst bude letos nižší, ale žádná tragédie to nebude. Růst firemních zisků v USA výrazně zpomalí

Analytici švýcarské banky UBS pro letošní rok předpovídají zpomalení globálního ekonomického růstu na 3,6% oproti 3,8% pro rok 2018. Hlavní světové ekonomiky budou v tomto roce čelit především dále se utahujícím měnovým podmínkám, slabšímu růstu firemních zisků a politickým hrozbám. Celkově analytici považují riziko recese za nepravděpodobné s ohledem na stávající úrovně spotřeby, investic a růstu zaměstnanosti Zpomalování globálního růstu by mohlo přivodit vyvrcholení ekonomického cyklu v průběhu roku.Výhled pro USA počítá především se slábnoucím vlivem fiskální stimulace a dalším růstem dolarových sazeb. Evropa bude čelit poklesu růstu exportu, který bude svým vlivem převyšovat solidní vývoj spotřebitelské poptávky v eurozóně.Analytici banky míní, že inflační tlaky zůstanou v globálním měřítku limitované. což by mělo předznamenávat umírnění postoj centrálních bank. Analytici neočekávají žádné zásadnější politické či komoditní šoky v nadcházejícím roce. Bilance spotřebitelů a kapitalizace bankovního sektoru dávají dobré předpoklady pro snížení rizika vzniku možné finanční krize.Analytici upozorňují, že i v prostředí celkového zpomalování ekonomického a firemního ziskového růstu bude dostatečný prostor pro zajímavé investiční možnosti. Zajímavé by měly být především sektory citlivé na trendy jako jsou růst populace a její stárnutí a urbanizace společnosti.Zajímavou a zároveň klíčovou otázkou bude další vývoj politiky centrálních bank. Podle UBS by rok 2019 mohl být vůbec prvním, ve kterém by bilanční sumy hlavních centrálních bank mohly začít klesat. Své programy QE již ukončil americký Fed , zastavila jej také ECB a na rozhodnutí o ukončení se čeká u BoE, která otálí kvůli Brexitu UBS očekávají, že Fed letos do konce roku zvedne sazby o další 1% na výsledných 3,5%.Co se týče růstu firemních zisků UBS očekává pro letošní rok zpomalení růstu u US firem na cca 4% oproti 8letému rekordu 21% za rok minulý.Pro EM banka očekává růst firemních zisků na úrovni 9% a pro eurozónu na úrovni 5%.Podle banky se nebude již v USA znovu opakovat stimul v podobě loňského daňového balíčku. US ekonomika také pocítí negativní dopady obchodní války s Čínou.