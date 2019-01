ECB uvalila nucenou správu na desátou největší italskou banku

Evropská centrální banka pověřila řízením italské banky Carige tři dočasné nucené správce, kteří mají pomoci zachránit banku poté, co se jí minulý měsíc nepodařilo navýšit kapitál. Obchodování s akciemi bylo pozastaveno. Carige je desátou největší bankou v Itálii a dostala se do problémů kvůli finanční krizi a slabé italské ekonomice.



Bance se minulý měsíc nepodařilo získat podporu akcionářů pro emisi nových akcií za 400 milionů eur (10,3 miliardy Kč). Emise byla součástí záchranného plánu, který měl pomoci ochránit bankovní průmysl v Itálii před rizikem dalšího bankovního kolapsu.



Po neschválení emise nových akcií odstoupila většina členů správní rady, včetně předsedy Pietra Modiana a generálního ředitele Fabia Innocenziho. ECB se proto rozhodla zasáhnout. Dočasnými správci byli jmenováni Innocenzi a Modiano a Raffaele Lener, externí právní odborník, který pracoval v italské centrální bance a v italském regulátorovi finančního trhu Consob. Podle ECB je úkolem správců zajistit stabilitu banky.





Správci budou pokračovat v práci na posílení kapitálu banky, očištění banky od špatných úvěrů a v hledání případného partnera pro fúzi. Jedním z jejich prvních kroků bude jednání s italských fondem pro garanci vkladů (FITD), který koupil loni konvertibilní dluhopisy Carige za 320 milionů eur , což by mohlo pomoci bance splnit požadavek na navýšení kapitálu. Dluhopisy měly být splacené na počátku letošního roku po úspěšné emisi nových akcií nebo přeměněné na akcie . V tomto případě by se hlavními akcionáři Carige staly italské banky. Hlavním investorem je nyní rodina podnikatelů v ocelářském průmyslu Malacalzaových. Ti na prosincovém zasedání akcionářů zablokovali schválení navýšení kapitálu, což dostalo banku do krize. Malacalzaovi vlastní v Carige podíl 27,6 procenta.ECB má kromě měnové politiky na starosti také dohled nad úvěrovými institucemi v eurozóně a nad stabilitou finančního systému. Bance Carige doporučila, aby posílila svůj kapitál a aby se spojila se silnějším partnerem.Carige v minulosti v rámci snahy o přežití prodala svůj nejlepší majetek, jako pojišťovací divize, takže se jí obtížné hledá partner pro fúzi, jak jí doporučila ECB. Od roku 2014 Carige posílila svůj majetek o 2,2 miliardy eur , kvůli špatným úvěrům však rovněž nahromadila ztrátu 1,5 miliardy eur Carige je poslední velkou italskou problémovou bankou. V roce 2016 Řím zachránil banku Monte dei Paschi di Siena a v roce 2017 financoval záchranu dvou menších bank z regionu Benátky bankou Intesa Sanpaolo . Problémy Carige způsobily desetiletí špatného řízení a příliš velké napojení na domácí ekonomiku zničenou krizí, napsala agentura Reuters.