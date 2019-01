Nudit se v r. 2019 určitě nebudeme!

Vše nejlepší v novém roce, nudit se nebudeme.

Mnoho lidí si projde Munchovým Výkřikem (viz obrázek na konci). První týdny nového roku tak budou přeplněné posilovny. Výzkumy však ukazují, že po prvním měsíci lidé vytrvali jen u 64 % novoročních předsevzetí. Navíc šoky mohou způsobit problémy nejen ekonomice, ale i lidem: "Čím více tuků člověk má, tím více toxinů se mu v něm může ukládat… Skutečný problém však nastává, když tělo začne hubnout, protože nakumulované toxiny se uvolňují do krevního řečiště."





V minulém roce začala finančním trhem rezonovat obava z recese. Už na začátku začaly klesat trhy rozvíjejících se ekonomik díky rychlému zvyšování sazeb americké centrální banky a z obav dopadů obchodních válek/přestřelek. Od podzimu se do vývrtky dostaly i vyspělé ekonomiky, když se k obavám přidaly zmatky kolem Brexitu a Itálie. Klesaly i ceny komodit, což optimista bude považovat jev, který zlevní výrobu ekonomikám ropu dovážejících. Samozřejmě pesimista to bude považovat za odraz slabé poptávky.





Brexit. Pokud nedojde k obratu o 180 stupňů, tak Británie vystoupí 29. března z EU. V pondělí začne britský parlament projednávat dohodu s EU a do 21. ledna o ní bude hlasovat. Větší pravděpodobnost dáváme odchodu UK bez dohody, ale se změkčujícími opatřeními. Nicméně někteří Brexitáři začínají házet flintu do žita, čímž ponechávají otevřených více možností, co se skutečně stane po březnu. Například Liam Fox, britský ministr obchodu a zastánce Brexitu, řekl, že pokud nebude dohoda schválena, je šance Brexitu padesát na padesát. Scénáře Brexitu a dopad na českou ekonomiku najdete v našem Speciálu.

Část analytiků očekává v příštím roce recesi v USA díky kombinaci příliš vysokých sazeb Fedu, vyprchání pozitivních efektů daňové reformy a díky obchodní válce s Čínou.

Fed zvýšil sazby v loňském roce o 100 bazických bodů na 2,5 procenta. V průběhu roku to vypadalo, že sazby porostou nad tři procenta v roce 2019 a do hry se tak dostala obava z přílišného zpřísnění sazeb, což by mohlo poslat ekonomiku USA směrem k recesi. Fed nicméně začal vychladat. Na posledním zasedání v prosinci sice ještě plánoval zvýšit sazby v letos na tři procenta, ale zároveň začal poukazovat na potřebu reagovat na ekonomická data. Tím si otevřel možnost revidovat výhled na sazby směrem dolů. A výnosová křivka už nepočítá s žádným zvyšováním v letošním roce. Riziko chyby Fedu tak podle našeho názoru výrazně pokleslo.





USA si v loňském roce třikrát prošly módem uzavření federálních institucí (federal shutdown). Ten poslední (částečný) začal 22. prosince a pokračuje i do letošního roku. Důvodem je hádka kolem stavby zdi na mexických hranicích, na kterou Trump požadoval 5 mld. USD. Odšpuntování může trvat až několik týdnů.

Ekonomika USA v letošním roce výrazně zpomalí ke 2,5 procentům, s riziky směrem dolů. Nicméně podobně jako vloni v případě EMU, toto zpomalení je návratem k normálu. Větší dopad na americkou ekonomiku než shutdown bude mít obchodní válka s Čínou a zvýšení sazeb Fedu. Ač větší negativní dopady obchodní přestřelky zažívá Čína, tak i americké firmy už sčítají škody. Nicméně reálná ekonomika nesignalizuje riziko recese. Finanční trhy mohou nicméně zbrkle reagovat už na rychlost zpomalení růstu.





Na druhou stranu Trump potřebuje podpořit růst ekonomiky. V příštím roce proběhnou prezidentské volby. Trump se bude chtít blýsknout lepším číslem. V letošním roce se tak budou líhnout protikandidáti. Například Elizabeth Warren za Demokraty.



Itálie snížila a schválila plánovaný deficit z 2,4 na 2,04 procenta HDP.