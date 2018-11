Zimní nebo letní čas? Lékaři i vědci se shodují.

Ponechat si letní, nebo zimní čas? O málokterém tématu se v poslední době mluví víc. Který čas je pro lidský organismus výhodnější z hlediska zdraví? Podle expertky je odpověď jednoznačná.

Únava, podrážděnost, nesoustředěnost - možná se s těmito stavy v posledním týdnu potýkáte i vy. Někteří lidé zkrátka změny času snášejí hůř než jiní. Podle fyzioložky Heleny Illnerová z Akademie věd je tím správným časem ten zimní. Řekla to v rozhovoru ve Snídani s Novou.

"Nikdy bych to nenazývala zimní čas, protože to je standardní středoevropský čas, ke kterému bychom se vraceli. Je to čas, kdy máme v pravé poledne slunce nad hlavou a tmavá část noci se dělí okolo půlnoci. Je to symetrické, je to čas téměř od pánaboha," popsala.

Podle fyzioložky potřebujeme ranní světlo. "Kdybychom žili stále na letním světle, tak bychom větší část roku vstávali do tmy. Lidé jsou totiž většinou sovy než skřivánci. Ranní světlo má ten úžasný účinek, že nám synchronizuje naše vnitřní hodiny. Ranní světlo naše hodiny nastavuje ve smyslu zpoždění, večerní světlo naše hodiny nastavuje ve smyslu předběhnutí. Ranní světlo je pro lidi maximálně důležité," vysvětlila.

Pro lidi je totiž nesmírně důležité synchronizovat náš vnitřní časový systém s vnějším dnem. "Hlavní hodiny máme v hlavě, ale malé hodiny máme v každém orgánu a potřebujeme, aby byly synchronizovány navzájem mezi sebou. Pouze hodiny v hlavě jsou synchronizovány vnějším osvětlení. Synchronizace vede k tomu, že dobře spíme, jsme pozorní a má to co dělat také s dělením buněk, protože buňky se dělí jen v určitou hodinu. Je to celý systém, který se nesmí narušovat," zakončila.

Vědci doporučují trvalé zavedení „zimního“ času. Je pro zdraví prospěšnější než stálý letní čas. Speciálně astronomové už delší čas upozorňují, že letní čas je přežitek a ten zimní ( středoevropský) je souměrný ke světlu i ke tmě, takže největší tma je skutečně kolem půlnoci. Doporučení odborníci zveřejnili v návaznosti na iniciativu Evropské komise, aby v Unii skončila každoroční změna času na jaře a na podzim.

Diskuse se teď ale vedou jednak kolem konce této změny a také kolem volby času. Komise navrhuje ukončit střídání už příští rok, Rakousko jako předsedající země EU až za dva roky. Rakousko, Německo nebo Finsko také navrhují zvolit jako standardní čas ten letní, Česko nebo Slovensko zase ten zimní.

