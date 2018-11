Co se událo v kryptosvětě za celý říjen 2018

Přinášíme souhrn zajímavostí a krátkých zpráv, které vydáváme pravidelně každý měsíc ze světa kryptoměn.

2018-10-31

18:47:40 Švédská centrální banka Riksbank chce posunout svůj projekt CBDC s názvem e-krona o krok dále. Projekt digitální měny emitované centrální bankou (central bank digital currency) chce nyní testovat. Cílem testu je vybrat vhodnou technologii a také ověřit některé parametry, jako je škálovatelnost a bezpečnost. Testování projektu by se mělo uskutečnit v letech 2019-2021. Ve svém oznámení Riksbank uvádí, že test neznamená, že by se rozhodla zavést CBDC, ale že tímto projektem prostě reaguje na finanční vývoj, který zahrnuje také například snížené používání hotovosti.

2018-10-30

10:28:57 Širší přijetí bitcoinu by mohlo způsobit globální oteplování nad práh dvou stupňů Celsia. Nová zpráva od vědců zabývajících se změnami klimatu vyvolala poplach ohledně uhlíkové stopy bitcoinu a jeho potenciálního budoucího dopadu na globální oteplování. Zpráva byla publikována na webu Nature.com 29. října. Extrapoluje existující údaje o spotřebě elektřiny spojené s bitcoinem spolu s různými prognózami přijetí této kryptoměny v nadcházejících letech.

07:13:10 Japonská IT firma Fujitsu buduje blockchainový mezibankovní zúčtovací systém pro devět japonských bank. Zprávu přinesl Cointelegraph Japan 29. října. Cílem společného projektu je „potvrdit životaschopnost blockchainové technologie.“ Zkušební provoz platformy řídí Síť zúčtování plateb japonských bank známá jako Zengin-Net. Platforma bude pro zúčtování používat nejmenovanou digitální měnu. „Účastí v tomto projektu Fujitsu usiluje o vybudování nové platformy, která využívá špičkové technologie, aby pomohla realizovat bezhotovostní společnost,“ uvádí se v tiskové zprávě.

2018-10-28

08:08:53 Předpověď od MarketsAndMarkets predikuje 6,2% roční růst kryptotrhu do roku 2024. Jejich výzkumná zpráva publikovaná letos v říjnu dále odhaduje, že kryptoprůmysl dosáhne do roku 2024 hodnoty 1,4 miliardy dolarů. Hybnými silami v pozadí tohoto růstu mají být vzrůstající transparentnost technologie DLT, vysoké remitence (tj. prostředky, které zasílají migranti ze země svého zaměstnání zpět do země svého původu) v rozvojových zemích, kolísání měnových předpisů a růst investic do rizikového kapitálu. Výzkumníci předpovídají, že největší prospěch z rozvoje transparentnosti DLT budou mít malé a střední podniky, startupy a podnikatelé.

07:05:00 Kryptoměny nepředstavují výzvu pro dominantní postavení VISY v oblasti plateb v krátkodobém až střednědobém horizontu. V rozhovoru pro televizi CNBC to 25. října uvedl Al Kelly, ředitel společnosti VISA. Podle Kellyho se kryptoměny nejdříve musí posunout z pozice komodity a stát se více platebním instrumentem, teprve pak se mohou stát skutečným konkurentem pro konvenční platební systémy.

2018-10-26

07:37:39 Vyhledávání slova „bitcoin“ na Googlu dosáhlo nejnižší úrovně od května 2017. Výzkumná zpráva od Google Trends ukazuje, že široká veřejnost o digitální aktiva ztrácí zájem. Konkrétně výzkumníci poukazují na to, že vyhledávání dvou největších kryptoměn – bitcoinu a etherea – zaznamenává v posledních měsících prudký pokles. Vyhledávání bitcoinu na Googlu pokleslo o více než 60 procent od počátku roku 2018 a podobně se vedlo také ethereu.

07:37:03 Coinbase, největší kryptosměnárna se sídlem ve Spojených státech, prý brzy oznámí své první IPO (primární úpis akcií). Ve svém tweetu z 25. října to tvrdí Ran Neuner, který vystupuje v kryptoměnové show na televizi CNBC Africa. Neuner dále říká, že detaily ohledně tohoto IPO budou zveřejněny v pátek 26. října live v televizi CNBC. Ve svém příspěvku Neuner rovněž uvádí několik údajů o příjmech a počtech účtů kryptosměnárny Coinbase. Prezident Coinbase Asiff Hirji se o IPO prvně zmínil již koncem roku 2017.

2018-10-25

09:33:58 Tether zničil 500 milionů tokenů USDT. Společnost Tether, která stojí za stejnojmennou dolarem krytou stabilní mincí (stablecoin), to oznámila na Twitteru 24. října. Tyto tokeny byly drženy na účtu známém jako „Tether treasury.“ Pár posledních týdnů byly zaznamenány masivní přílivy USDT na účet Treasury, a to zvláště poté, co tether minulý týden ztratil paritu s americkým dolarem uprostřed otázek týkajících se přístupu společnosti Tether k bankovním službám. Následkem těchto přesunů poklesla nabídka tetheru v oběhu za jeden a půl týdne přibližně o čtvrtinu, a to na hodnotu přibližně dvě miliardy dolarů. Nyní mnoho tokenů, které byly vzaty z oběhu, bylo navíc společností Tether zničeno. Kasper Rasmussen, ředitel komunikace burzy Bitfinex (která je se společností Tether propojena), prohlásil, že tato akce „nemá nic společného s udržováním dolarové parity.“

09:31:07 Americký regulátor SEC (Komise pro cenné papíry a burzy) publikoval memorandum ze schůzky týkající se návrhu společností SolidX a VanEck na zavedení bitcoinových ETF. Memorandum je datováno ke dni 9. října. Uvádí se v něm, že 9. října se setkal komisař SEC Elad L. Roisman a jeho poradci se zástupci společností SolidX, VanEck a burzy CBOE. Dále dokument obsahuje historický přehled žádostí, které uvedené firmy podaly k SEC. V červnu 2018 předložily společnosti VanEck a SolidX společnou žádost o schválení bitcoinových ETF, které chtějí obchodovat na burze BZX Equities Exchange, která spadá pod CBOE. Na toto rozhodnutí SEC se však stále čeká, jelikož bylo v srpnu odloženo. SEC se obává nedostatku regulovaných trhů s deriváty o dostatečně „významné“ velikosti. Na tento argument zástupci VanEck, SolidX a CBOE v memorandu reagují slovy: „Pracovníci SEC nikdy neupřesnili, jak si vykládat slovo „významný,“ což jim umožňuje odkládat rozhodnutí na neurčito.“

2018-10-23

09:48:02 Bitcoin ohrožuje schopnost vlád vydělávat peníze. Proto vlády v celosvětovém měřítku jsou připraveny se proti němu postavit. V rozhovoru pro Cointelegraph uskutečněném na konferenci Money20/20 to prohlásil Vinny Lingham, blockchainový podnikatel a poradce a také ředitel blockchainového startupu Civic. Lingham dále uvedl, že ceny kryptoměn opět porostou, ale nějaký čas to potrvá. Uvedl, že priority trhu se posunuly: „Nyní svět čeká na utilitu, kdy lidé skutečně začnou kryptoměny používat.“ A dodal, že mnoho zemí také vydá své vlastní kryptoměny emitované centrální bankou.

9:46:38 Společnost Visa připravuje na spuštění v prvním čtvrtletí roku 2019 svůj na blockchainu založený systém digitální identity. Uvádí to tisková zpráva z 21. října. Systém nazvaný „Visa B2B Connect“ bude poskytovat na blockchainové technologii postavené řešení digitální identity pro finanční instituce. Jeho úkolem bude bezpečně zpracovávat přes-hraniční platby. Systém údajně tokenizuje citlivá obchodní data (jako jsou bankovní detaily a čísla účtů) tím, že jim přidělí jedinečný kryptografický identifikátor, který bude použit pro transakce na platformě. Systém má také pomoci v boji proti podvodům.

2018-10-11

10:58:55 Kryptoměny nepředstavují žádné významné riziko pro globální finanční stabilitu, tvrdí mezinárodní bankéři. Vyplývá to z dokumentu, který publikovala Rada pro finanční stabilitu (Financial Stability Board – FSB) 10. října. FSB je tvořena osmašedesáti místními institucemi jako jsou centrální banky, regulátoři a ministerstva financí a připravuje doporučení pro globální finanční systémy. V dokumentu se uvádí, že bankéři nevidí v kryptoměnách nebezpečí, protože jejich celková tržní kapitalizace činila v době vrcholu 830 miliard dolarů a od té doby klesla na 210 miliard dolarů, což sotva dosahuje dvou procent globální hodnoty zlata. Přesto však FSB naléhavě vyzývá regulační orgány, aby trh digitálních mincí v rámci jeho rychlého růstu pečlivě sledovaly.

2018-10-10

08:48:05 Binance, jedna z předních kryptoburz, oznámila, že 10. října delistuje čtyři virtuální mince a způsobila tím jejich okamžitý cenový propad. Konkrétně se jedná o měny bytecoin (BCN), chatcoin (CHAT), iconomi (ICN) a triggers (TRIG). Důvodem je to, že tyto mince nesplňují standardy kvality stanovené burzou. Binance toto oznámení učinila 9. října. Asi hodinu po uveřejnění této informace poklesla cena CHAT i TRIG o přibližně 30 procent, cena BCN o 20 procent a cena ICN o více než 10 procent.

08:37:32 Commonwealth Bank of Australia (CBA) spolu s australskou vědeckou agenturou CSIRO vytvářejí blockchainové „chytré peníze“ (smart money). Agentura CSIRO to oznámila 8. října. Banka CBA, která je v zemi vedoucí nadnárodní finanční institucí, spolupracuje s CSIRO na analýze schopností blockchainu v oblasti programovatelných peněz či inteligentních peněz pro osoby se zdravotním postižením. Projekt je ve zkušebním stádiu a může mít širší dopady, jelikož mu svou podporu vyjádřilo několik hlavních vládních orgánů. V rámci projektu byla vytvořena mobilní aplikace, která využívá technologii DLT v platebním systému instituce NDIS, což je Národní systém pojištění pro osoby se zdravotním postižením. Projekt umožní ústředním orgánům přesně kontrolovat a analyzovat, jak NDIS užívá státních finančních prostředků při poskytování služeb osobám se zvláštními potřebami. Aplikace umožní vládě sledovat, kdo, kdy a za co peníze utrácí.

2018-10-09

10:10:35 Bitcoin ve skutečnosti není decentralizovaný, říká Nouriel Roubini. Jde o prominentního ekonoma, profesora na New York University’s Stern School of Business a bývalého poradce amerického ministerstva financí. Je známý tím, že bitcoin nazývá největší bublinou v historii lidstva a také svou předpovědí, že jeho hodnota půjde k nule. 8. října vypustil další kritický tweet o kryptosystému. Říká v něm, že decentralizace kryptosystému je mýtus, že je tento systém mnohem více centralizovaný, než si veřejnost myslí, jelikož těžba a uzly jsou ve skutečnosti koncentrovány v rukách několika málo hráčů. Speciálně zmínil bitcoin jako systém nerovnosti a dále ethereum, které je vedeno „diktátorem“ v osobě Vitalika Buterina. Dokonce přirovnal kryptoekosystém k Severní Koreji.

09:08:57 Kryptoburza Binance změnila politiku poplatků za zalistování jednotlivých kryptoměn. Oznámil to ředitel Binance Changpeng Zhao v blogovém příspěvku 8. října. Jedna z největších kryptoburz na světě tak od nynějška učiní všechny své provize transparentními a věnuje je své blockchainové charitativní nadaci (Binance Blockchain Charity Foundation.). Nová pravidla by měla vstoupit v platnost okamžitě a Binance již změnila termín „poplatek“ na „dar.“ Nebudou stanoveny žádné fixní poplatky, takže všechny nové projekty, které budou chtít zalistovat svou měnu na Binance, by měly týmu burzy navrhnout výši darované sumy. „Binance nebude určovat konkrétní číslo a není zde stanoven ani minimální poplatek za zalistování… Velký dar nezaručí a v žádném případě nijak neovlivní výsledek našeho schvalovacího procesu,“ vysvětlil Zhao ve svém příspěvku.

2018-10-07

10:46:15 Investice do kryptoměn nejvíce zajímají dobře vydělávající mladé muže, říká průzkum. Provedla jej společnost Clovr, která se zabývá blockchainovou technologií. Odpovědi získala od více než tisícovky Američanů ve věku osmnáct až osmdesát let. Výsledky průzkumu ukazují, že investování do kryptoměn je nejpopulárnější mezi mileniály s ročním příjmem v rozmezí 75 000 až 99 999 dolarů. Muži přitom převažují, podle tohoto průzkumu do kryptoměn investuje 43 procent mužů a 23 procent žen. Jako hlavní důvod pro investování do kryptoměn respondenti uváděli vliv vrstevníků (téměř 40 procent z nich), na dalším místě je pak FOMO – Fear of Missing Out, tedy strach z ušlé příležitosti (uvedlo přes 35 procent respondentů). Na dotaz, jaký mají názor na investice do kryptoměn, téměř 80 procent respondentů odpovědělo, že považují investování do kryptoměn za pozitivní formu riskování. Studie dále uvádí, že jeden ze tří si myslí, že kryptoinvestování je inovativní možností v porovnání s akciemi a dluhopisy. Tento i další nedávno uveřejněné průzkumy ukazují, že ze všech generací prokazují největší zájem o investování do kryptoměn právě mileniálové.

10:42:40 Kryptoměny znamenají, že finanční zprostředkovatelé budou čelit problému, říká ministr financí ostrova Malta Edward Scicluna. Uvedl to v rozhovoru pro Cointelegraph 5. října během maltské blockchainové konference Delta Summit 2018. Ministr řekl, že nástup kryptoměn, které jsou použitelné masovou populací, pošle finanční zprostředkovatele stejným směrem, kterým odešli výrobci tradičních fotografií. „Je to rozvratná technologie,“ uvedl. „Myslím, že zprostředkovatelé musí naslouchat a být pozorní; Myslím, že právě to nyní banky dělají,“ řekl Scicluna. A uzavřel: „Je to velká revoluce. Možnosti jsou nekonečné.“

2018-10-06

11:31:21 Kryptoburza Gemini posiluje svá bezpečnostní opatření pomocí pojištění digitálních aktiv. Americká Gemini to oznámila v blogovém příspěvku z 3. října. Pojištění bude poskytováno nadnárodním konsorciem pojistitelů a sjednáno společností Aon. Mnoho pojistitelů prý se zdráhalo spolupracovat s kryptoburzami, a to kvůli velkému množství hackerských útoků a také kvůli chabým bezpečnostním standardům těchto platforem. Gemini k tomu poznamenala, že její konglomerát upisovatelů rizik poskytl pojistné krytí poté, co kryptoburza prokázala, že je „vedoucí, nejlepší kryptoburzou ve své kategorii a kustodem (poskytuje služby úschovy aktiv).“

2018-10-05

07:42:46 Kryptoburza Poloniex ukončí obchodování na páku pro občany Spojených států. Poloniex tak nadále přetváří svou podobu a fungování po únorové akvizici firmou Circle. Rizikové obchodování na páku (na margin) a úvěrové produkty budou pro americký trh ukončeny do konce roku. Burza také delistuje tři další aktiva: synereo (AMP), expanse (EXP) a gnosis (GNO). Poloniex vysvětlil tato svá rozhodnutí tak, že chce být v souladu s požadavky regulátorů a s obchodním modelem plně regulované fintech aplikace firmy Circle. Poloniex se tak začíná v rámci kryptoekosystému odlišovat a posunuje se směrem k dodržování pravidel a nízkému riziku. Za tyto své kroky a sérii delistací kryptoměn si však vysloužil kritiku kryptokomunity.

2018-10-04

09:44:14 Coinbase, největší kryptoburza ve Spojených státech, má hodnotu kolem osmi miliard dolarů. Vyplývá to z vyjednávání kryptoburzy Coinbase s newyorskou investiční společností Tiger Global ohledně investice ve výši přibližně 500 milionů dolarů. Ohodnocení této kryptoburzy se tedy během letošního roku značně zvýšilo. Loni v létě její hodnota činila přibližně 1,5 miliardy dolarů. Aktuální hodnota kolem osmi miliard dolarů činí z Coinbase nejhodnotnější startup ve Spojených státech. A to vede miliardářského manažera hedgeového fondu Michaela Novogratze k tvrzení, že kryptotrh se stává mainstreamem. Pro televizi CNBC 2. října prohlásil, že multi-miliardová hodnota burzy Coinbase názorně ukazuje, že kryptoprostor nemůže být srovnáván s „tulipánovou mánií“ 17. století.

07:58:09 Německá nadnárodní softwarová společnost SAP spustila dvě nové blockchainové služby a vytvořila dvě nová konsorcia orientovaná na DLT. Společnost novinky oznámila 2. října během své akce TechEd, která se koná v Las Vegas. Nové služby mají klientům pomoci s integrací blockchainové technologie a nová konsorcia mají urychlit přijetí této technologie. Jednou z nově oznámených služeb je podpora pro Quorum, což je na Ethereu založená blockchainová technologie zaměřená na podniky.

2018-10-03

10:44:04 Venezuelská státní kryptoměna petro byla oficiálně zavedena v pondělí 1. října. Prezident země Nicolas Maduro pronesl při této příležitosti projev. Kryptoměna byla oznámena již dříve v letošním roce a její ICO přineslo částku okolo pěti miliard amerických dolarů, což z něj činí dosud vůbec nejúspěšnější ICO. Kryptoměna petro je kryta venezuelskými zásobami ropy, zlata a nerostných surovin. Přesto kolem této kryptoměny vznikají pochyby. Kryptoměna petro však nyní žije a místní úředníci tvrdí, že bude neutralizovat hrozby plynoucí od finančních mafií a z černých trhů.

08:03:15 FOMO je to, co bude řídit cenu bitcoinu, myslí si Nigel Green, zakladatel a generální ředitel DeVere Group. FOMO – the fear of missing out – strach z ušlého zisku či promarněné příležitosti. Nigel Green věří, že přijetí kryptoměn se bude rozšiřovat, a to včetně velkých institucí, poněvadž investoři se budou snažit udržet krk se svými konkurenty. Podle něj jsou bitcoin a ostatní kryptoměny „na pokraji skutečného globálního průlomu.“ A to převážně kvůli FOMO, tvrdí Green. Pokud jde o ceny kryptoměn, neočekává, že by došlo k rapidnímu nárůstu, jakého jsme byli svědky koncem roku 2017. Přesto si ale myslí, že před koncem roku 2018 k růstu cen ještě dojde.

2018-10-02

14:29:52 Deník Financial Times (FT) vyzdvihuje kryptoměny jako jednu z „největších změn“ na finančních trzích za posledních deset let. V pondělí 1. října deník FT vydal zvláštní zprávu (Special Report) o globálních finančních trzích. Dvě ze šesti sekcí této zprávy věnoval průmyslu kryptoměn. Ve zprávě s titulem „Burzy, obchodování a zúčtování“ FT vyjmenovává kryptoměny spolu s fenomény typu Brexit a vznik nových trhů jako „některé z největších změn,“ které se na finančních trzích udály za posledních deset let.

07:13:54 Americký regulátor SEC (Komise pro cenné papíry a burzy) by se měl jasně vyjádřit, které kryptoměny jsou cennými papíry. V otevřeném dopise zaslaném 28. září předsedovi SEC, kterým je Jay Clayton, o to žádá skupina amerických kongresmanů. Kongresmani uvádějí, že se rozhodli dopis napsat, jelikož průmysl kryptoměn je pro růst v mnoha hospodářských sektorech USA důležitý. „Jsme znepokojeni tím, že SEC používá k objasnění své pozice vůči virtuálním mincím „pouze“ vynucovací opatření a za vhodnější krok považujeme publikaci pokynů a FAQ pro kryptoinvestory.“ Autoři dopisu sdílejí názor SEC, že ne všechny kryptoměny jsou cennými papíry, ale říkají, že je nejasné, které „jedinečné vlastnosti“ činí jednu skupinu digitálních mincí součástí této právní kategorie, zatímco jinou skupinu ne.

