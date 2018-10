40% CZ dluhopisů je v zahraničních rukou

I po roce a půl od konce kurzového závazku je tak koruna stále lákavou investicí pro zahraniční subjekty. Přitom ještě před začátkem závazku byla tato hodnota na úrovni 10 %. Nicméně právě přítomnost tak velkého množství zahraničních spekulantů je jedním z faktorů, proč se koruna nemůže dostat k novým ziskům. Jednoduše řečeno si na posílení koruny vsadilo příliš mnoho lidí, aby se sázka stala úspěšnou. S koncem roku a negativním vlivem odvodů příspěvků bank do rezolučního fondu se tento objem pravděpodobně ještě o něco zvýší vzhledem k tomu, že banky nebudou chtít přijímat další vklady. Otázkou pak zůstává, za jak dlouho a na jakých hodnotách koruny dojde zahraničním spekulantům trpělivost a korunový trh opustí. V případě, že by se tak stalo ve velkém množství a v krátkém časovém období, můžeme se dočkat i oslabení koruny nad EUR/CZK 26,0. Rozhodující slovo v tomto sporu bude mít zítřejší jednání ČNB a její nová prognóza úrokových sazeb pro příští rok. Vidina dalšího zvyšování sazeb by tak mohla zklidnit ruce spekulantů a udržet korunu v kladných číslech.