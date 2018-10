Franklin Templeton: Několik slov k volatilitě na akciových trzích

Říjen dostál své pověsti volatilního měsíce. Hrozba v podobě rostoucích úrokových sazeb v USA, zpomalující růst v Číně a listopadové volby do amerického Kongresu mnoho investorů znervóznily. Akciový tým finanční společnosti Franklin Templeton se zamýšlí nad tím, jak mohou výkyvy na trzích přinést investiční příležitosti a proč vidí v technologických titulech pořád lákavou nabídku.

Tempo a rozsah budoucího zvyšování amerických sazeb, nervozita ohledně globálního růstu a napětí spjaté s obchodními třenicemi jsou faktory, které v posledních několik týdnech přispěly k tržní kolísavosti. Nad to tu jsou ještě průběžné volby v USA, které také mohou ovlivňovat chování investorů.

Akciový tým Franklin Templeton je toho stanoviska, že světová ekonomika vytváří pro firemní fundamenty nadále podpůrné podmínky. Důkazem budiž tržby, zisky a růst cash flow v množství různých sektorů. V investičních strategiích zaměřených na USA se tak experti této společnosti snaží investovat do firem se silnou základnou, které mají oproti konkurenci solidní postavení na trhu a jejich vyhlídky dlouhodobého růstu trh podceňuje nebo je zatím ani nerozpoznal. Krátkodobou tržní volatilitu se přitom experti snaží oportunisticky využít k tomu, aby tohoto oslabení využili ve svých portfoliích.

Říjnový výprodej v USA probíhal napříč sektory. Návratnost tam dosahovala záporných 8 % nebo i méně s výjimkou tradičně defenzivních sektorů utilit a běžného spotřebního zboží, které v obou případech vykázaly od začátku měsíce do 24. října pozitivní návratnost v řádu nízkých jednotek procent.

Cyklicky orientované sektory materiálů (-13,0 %), energetiky (-12,5 %), zbytného spotřebního zboží (-12,2 %) a průmyslu (-11,6 %) si ve stejném období vedly hůře než širší americký akciový trh, vyjádřený indexem S&P 500 (-8,76 %).

Značné množství otázek se týkalo sektoru informačních technologií. Sektor IT v rámci S&P 500 vyrostl od začátku roku do 30. září o 20,62 %. Od začátku října do 24. října ale klesl o 10,76 %.

Názor akciových expertů Franklin Templeton na dlouhodobé fundamenty, které jsou oporou tohoto sektoru, se nezměnil. Stále pozorují téma "digitální transformace", podle kterého se technologické společnosti stále více rozpínají na tradiční netechnologické trhy. Klíčovými motory tohoto sektoru budou do budoucna nižší daně a potřeba větší produktivity na utahujícím se pracovním trhu.

Argumentační zázemí tohoto stanoviska obsahuje také tyto teze:

- Hlavním ukazatelem investic do technologie je přírůstková změna firemní ziskovosti. Americké firmy by v důsledku snížení americké firemní daně obecně měly letos vykázat vyšší ukazatele ziskovosti. Zvýšená volatilita se podle zpráv promítá do vyšších kapitálových výnosů a dokonce i do zaměstnaneckých bonusů, objevují se však i zprávy, podle kterých firmy mimo technologický sektor říkají, že budou díky daňovým škrtům více investovat do technologií.

- Kromě nižších daní je výsledkem amerického zákona o daních návrat zisků se zahraničním domicilem do země. Experti FT tudíž očekávají lepší kapitálovou návratnost ve formě větší aktivity ve zpětném odkupování akcií a ve zvyšování dividend.

- Technologické investice jsou často o produktivitě. S utaženějším pracovním trhem v USA je možné se domnívat, že firmy budou více spoléhat na technologie, aby zvýšily svou produkci.

Kdyby v nadcházejících měsících na realizaci těchto témat nedošlo, mohla by být výsledkem větší volatilita v technologickém sektoru s tím, jak investoři přehodnocují dlouhodobé dopady daňové reformy a investic do technologií.

Existuje mnoho technologických firem, které jsou podle expertů Franklin Templeton připraveny k růstu bez ohledu na to, jaká bude obecnější ekonomická situace. Jejich investiční filosofie nevylučuje názor, že volatilita představuje pro disciplinované investory s dlouhodobým horizontem často přitažlivé investiční příležitosti v silných firmách, které jsou trhem krátkodobě špatně oceněny.