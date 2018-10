Novinky na českých horách. V areálech najdete i nové sjezdovky

Sice pro letošní zimu počasí není příznivé a hrozí, že napadne málo sněhu, i přesto si české skiareály připravily pro lyžaře řadu novinek. Na Dolní Moravě například vznikla nová sjezdovka, která spojuje Sněžník a areál U Slona. Ski bukovka v Orlických horách zase zrenovovala snowpark Čenkovice. Novou čtyřsedačkovou lanovku, která nahradí kotvový vlek, uvede do provozu areál Tanvaldský Špičák.

Letošní lyžařská sezóna bude plná novinek. Skiareály letos investovaly miliony korun, aby zlepšily služby pro své zákazníky. Resort Dolní Morava vybudoval novou sjezdovku, která je dlouhá 1050 metrů a spojuje horní stanici lanové dráhy Sněžník s areálem U Slona, informoval onthesnow.cz. Nová sjezdovka se jmenuje Vyhlídková.

Resort investoval do zimní sezóny přes 100 milionů korun. V sezóně bude otevřena i nová restaurace Skalka s výhledem na Králický Sněžník. Zvýhodněné vstupné budou mít děti až do 15 let, které lze koupit, jako ostatní skipasy, online. Jako další novinku si resort připravil i výšlap na skialpech s instruktorem.