Souhrn 30.10. - Evropa lehce v minusech kvůli slábnoucí ekonomice, US trhy v plusech, ale težko říct, jestli jim optimismus vydrží, euro oslabuje, ropa klesá, BCPP pod 1050 body

12.h - Evropa neudržela ranní zisky a klesá kvůli zpomalení tempa růstu unijního HDP ve 3Q, euro poslušně oslabuje, ropa klesá,

BCPP pod 1050 body

Hlavní zprávy dne

Pražská burza dnes při velmi slabé likviditě oslabila a index PX poklesl pod hladinu 1050 Kč Evropské akciové trhy dnes neudržely ranní pozitivní ladění a ve zbytku dne spíše oslabovaly v reakci na slabší než očekávaný růst HDP eurozóny ve 3Q. Negativně působí v obecném smyslu také americká hrozba uvalení cel na veškerý zbylý dovoz z Číny v celkovém objemu cca 257 mld. USD Výsledkové zprávy byly velmi různorodé od výborných od BP až po ty varovné z dílny Lufthansy.US trhy v průběhu svého dopoledního obchodování především pod vlivem firemních výsledkových zpráv a nových makroekonomických údajů. Výsledky se valí ve velkém tempu a dnes jsou spíše pozitivně laděné. Makra ukázala růst spotřebitelské důvěry, ale také pokles tempa růstu cen nemovitostí v metropolích. Prvně jmenovaná zpráva je asi důležitější, protože americká ekonomika je z drtivé většiny tažena spotřebitelskými výdaji a růst důvěry v tomto ohledu je slušným předpokladem pro růst ekonomiky . Zpomalování růstu cen nemovitostí na druhou stranu ukazuje, že ekonomika má své limity a je opravdu ve vrcholné fázi expanze ne-li mírně za tímto bodem a na trhu je již znát negativní vliv rostoucích sazeb. To, že první jmenovaná zpráva nahrává dalšímu růstu sazeb akciový trh zatím "mlčky obchází". Výnosy US dluhopisů ale reagují růstem, což by mohlo později náladu na akcích opětovně zhoršit. Euro v průběhu dneška celkem "poslušně" a učebnicově reagovalo na dorazivší makra a oslabilo vůči dolaru euru zkoušela pevnost hladiny 25,9, ale ta odolala a kurz se od ní odrazil zpět ke včerejšímu závěru. Ropa dnes neudržela ranní růst a zamířila opětovně do minusu. Pozítří začnou platit americké sankce vůči Íránu, ale trh se již nebojí nedostatku ropy na trhu ba spíše naopak. Velcí producenti deklarovali snahu pokrýt maximum z tržní poptávky a předpokládané globální zpomalování růstu snižuje poptávková očekávání trhu. BCPP se dnes svezla především díky prodejnímu tlaku na akciích ČEZ , Monety a O2 ČEZu nesvědčí aktuální cenový vývoj na energiích . Couvání stávající vlády od rozhodnutí o dostavbě JE je těžké z posoudit z pohledu vlivu na akcie firmy , protože to na jednu stranu sice snižuje celkový tlak, ale zároveň to bude prodlužovat období nejistoty, co bude dál v této klíčové otázce. Akcie monety klesají i přes příznivé hodnocení banky v soutěži o Nejlepší banku roku. Akcie O2 poklesly po několika málo dnech opětovně pod hranici 240 Kč Celkově nízký objem obchodů naznačuje malou ochotu dále prodávat tuzemské akcie , ale také slabou podporu kupců, kteří vyčkávají zřejmě na ještě příhodnější podmínky pro vstup do nových pozic.