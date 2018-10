Důležitý týden nejen pro měny

V průběhu tohoto týdne se dozvíme několik zásadních informací. Nejprve jsou to čísla o inflaci. Následně si pozornost trhů ukradnou rizika jako brexit, budoucnost Evropské unie, a zejména stav čínských finančních trhů. To vše v době, kdy je živočišný duch akciových trhů na ústupu.

Začněme rozvíjejícími se trhy. Brazilský real pokračuje v ražbě své vlastní cesty. Tentokrát však pozitivní. Živí ho příznivé zprávy, nedávné prezidentské volby v Brazílii totiž vyhrál pro byznys orientovaný Jair Bolsonaro. Získal až 56 procent hlasů, což mu dává dostatečný mandát k tomu, aby mohl realizovat svůj rozvojový plán zaměřený na podporu ekonomiky.

Trhy již na tento fakt reagovaly silným růstem brazilských ETF na japonském trhu o více než deset procent. Klíčová bude reakce kurzu brazilské měny k dolaru (USDBRL). Futures kontrakty již v této chvíli naznačují její posílení o 1,5 procenta.

Oslabení na asijských trzích a obavy týkající se Číny zčásti odezněly. Čínský juan CNY se tak spolu s dalšími asijskými měnami drží na současném dně. Kurz USDCNY je středem zájmu obchodníků. Zdá se, že volatilita se z krátkodobého hlediska ustálila.

Německé volby komplikují situaci

O víkendu se uskutečnily volby v německém státě Hesensko. Voliči ustoupily od centristické politiky reprezentované stranami CDU a SPD. Obě strany utrpěly ztráty. SPD ztratila až třetinu svých voličů, což znamenalo pokles o 10,9 procent. CDU utržila ztrátu 11,3 procenta hlasů.

SPD se nachází v zoufalé situaci. Je zřejmé, že potřebuje vycouvat z velké koalice. Pokud by k tomu však došlo, znamenalo by to pád vlády a nové volby v Německu. Hesenské výsledky přišly v době, kdy se chystá velká konference strany CDU, která je plánovaná na prosinec, kde bude pravděpodobně v sázce pozice Angely Merkelové jako německé kancléřky.

Výnosy německých desetiletých vládních dluhopisů přesto klesly téměř na svá cyklová minima. Došlo k tomu po předchozím pokusu posunout se, v naději ze zlepšení situace v Itálii, směrem nahoru. Ukázalo se však, že projekce, na kterých je postaven návrh italského rozpočtu, jsou příliš optimistické.

Čína vyváží do zásoby

O víkendu vyšla najevo nepříznivá čísla čínského exportu za říjen. Neoficiální údaje přinesly Financial Times. Noviny sice stále sdílejí svůj optimistický názor, ale zároveň připomínají, že současná produkční a vývozní aktivita může být ovlivněna snahou vyrobit a vyvést zboží ještě před zvýšením cel o 25 procent dne 1. ledna 2019.

Údaje o ekonomické aktivitě v dalších měsících a zejména začátkem příštího roku budou proto pro zhodnocení dopadu obchodního napětí mezi USA a Čínou klíčové. Asijské akciové trhy již nyní reagují "nohama", což jsme viděli i na dalším velmi slabém obchodním dni a poklesu asijských indexů.



O autorovi:

John Hardy se k Saxo Bank připojil v roce 2002 a vedoucím oddělení forexu se stal v říjnu 2007. Zaměřuje se na strategie a analýzy na měnovém trhu z hlediska fundamentálních ukazatelů, makroekonomických změn a vývoje technických ukazatelů.

Hardy za svou práci získal řadu ocenění a byl uveden jako nejúspěšnější prognostik pro rok 2015 za období 12 měsíců ze 30 pravidelných přispěvatelů týdenní rubriky FX. Jeho sloupek o měnových trzích je často citován a Hardy je pravidelným hostem a komentátorem televizních stanic jako například CNBC a Bloomberg.

Hardyho přístup k obchodování je kombinací vývoje fundamentálních ukazatelů se zaměřením na grafy, které potvrzují tyto fundamentální vyhlídky. Hardy publikuje denní FX Aktuality pro Saxo Bank, nabízí okamžité komentáře týkající se nových opatření centrální banky, makroekonomických trendů a technického vývoje v závislosti na grafech. Pravidelně také přispívá do Čtvrtletních vyhlídek a ročních Šokujících předpovědí Saxo Bank. John Hardy absolvoval Texaskou univerzitu v Austinu s vyznamenáním.