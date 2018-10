Průzkum navýšil objem ropy v Severním moři o 4 miliardy na 17 miliardy barelů. Vytěžit je si vyžádá 426 mld. USD do r. 2050

Podle poslední aktualizace výzkumů a průzkumů týmu Aberdeen University by se v shelfovém pásmu Severního moře poblíž Skotska dalo do roku 2050 vytěžit až cca 17 miliard barelů ropných ekvivalentů, což by si vyžádalo celkové náklady kolem 426 miliard USD . Aktualizace navýšila rezervy o cca 4 miliardy barelů. Kalkulace počítá s průměrnou cenou ropy kolem 70 USD za barel a cenou plynu na úrovni 0,6 GBP za termální jednotku.Do roku 2014 bylo v Severním moři vytěženo cca 40 miliard barelů ropných ekvivalentů.V reakci na nově představený návrh rozpočtu a s ohledem na Brexit se nyní spekuluje, že ropný sektor bude zatížen růstem zdanění.