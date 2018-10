Wall Street 29.10. - nová britská digitální daň vystavila stopku růstu a poslala trhy do červených čísel

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Americké akciové trhy vstúpili do nového týždňa pekným optimizmom a indexy pripisovali viac ako percentné zisky. Následne však prišla správa o novej uvalenej dani na digitálne služby zo strany Veľkej Británie a to zasiahne technologické giganty ako Amazon , Google a Netflix . To spôsobilo postupný pokles na technológiách a v zapätí správy z bieleho domu, ktorý je pripravený uvaliť ďalšie clá na Čínu ak nedopadne v ich prospech blížiace sa rokovanie. Dané faktory otočili indexy do skoro dvoj percentných strát, ktoré k záveru dokázali zmierniť. Na koniec Dow Jones -1%, S&P500 -0.66% a Nasdaq -1.63%. Zlato -0,3%, ropa ťahala nižšie energetický sektor kde WTI -1,46%. Dolár bez výraznejšieho pohybu. Akcie spoločnosti Boeing -6,6% po havárií lietadla v Indonézii. Investori sa obávajú, či nový typ Boeing 737 – 8 Max neskrýva v sebe skrytú vadu, ktorá spôsobila danú haváriu.