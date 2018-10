Dění na světovém trhu

Výsledková sezóna a ECB, to byly hlavní témata uplynulého týdne. I přes celkově stále dobře vypadající výsledkovou sezónu v USA přeci jen některá velká jména investorům příliš radosti neudělala. Právě tyto skvrnky nutí investory rozmýšlet nad tím, zda se již nacházíme na vrcholu ekonomického cyklu potažmo možného tempa růstu korporátních zisků. Tyto úvahy podporují prodejní objednávky, které tlačí na akciové indexy. Zasedání ECB dle očekávání nové informace pro trh nepřineslo. Sazby zůstanou na současné úrovni zřejmě do podzimu 2019 a program QE by měl být ukončen do konce roku jak dříve plánováno. Ani domácí index PX neodolal prodejní náladě, která panovala jak v USA, tak v Evropě a odepsal 4,4 % t/t na 1032 bodů.

Společnosti na BCPP

Na domácím trhu jsme sledovali dění kolem Avastu. V úterý akcionář Summit Partners (SP) oznámil prodej 52,5 mil. akcií, což představuje 5,5 % vydaných akcií, prostřednictvím zrychleného úpisu. Cena, za kterou transakce proběhla, byla 2,75 GBP za akcii, což představovalo 7% diskont vůči zavírací ceně předchozího dne. Možný exit původních investorů byl jedním z důvodů, proč společnost v květnu vstupovala na burzu. Summit Partners investoval do Avastu v roce 2010 a již v dokumentech k IPO deklaroval záměr svůj podíl prodat. Titul zakončil páteční seanci na 79,5 Kč (-9,1 % t/t).

Agentura S&P potvrdila rating Moneta Money Bank na stupni “BBB” se stabilním výhledem. Hodnocení zatím není ovlivněno plánovanou akvizicí Air Bank a HC. Agentura dále uvádí, že vidí jen malou pravděpodobnost, že by plánovaná akvizice zhoršila finanční stabilitu Monety oproti současnému stavu. Titul zakončil týden na 73,8 Kč (-6,6 % t/t).

Jediný růstový titul minulého týdne na BCPP bylo O2 CR (+1,7% na 244,5 Kč). Na titulu se neobjevila žádná kurzotvorná informace. Akcie nejprve v pondělí zkorigovala propad z předchozího týdne, ale v průběhu týdne zisky postupně umazávala. I tak dokázala zakončit jako jediná v zelených číslech. Největší pokles předvedly bez jakékoliv fundamentální zprávy akcie CME (-9,9 % na 72,1 Kč). U titulu je patrné, že následuje vývoj na zámořském Nasdaqu, který byl v uplynulém týdnu pod tlakem. Ani CME se výprodeji neubránila a přeneseně i v korunovém vyjádření vykázala výraznou ztrátu.

Výhled na příští týden

Investoři se budou v příštím týdnu nadále upínat k výsledkové sezóně. Vedle ní se bude sledovat pokračování dění v Itálii, které byl vrácen rozpočet na dopracování ze strany EU. Výsledková sezóna i přes solidní data za 3Q18 poukazuje v některých případech na možné obtíže v nadcházejících kvartálech, což investoři vyhodnocují jako možný vrchol ekonomického cyklu. Tento fakt spolu s rostoucími sazbami resp. celkově restriktivní monetární politikou Fedu a dalšími faktory jako je geopolitika či dění v Itálii nahrávají dalšímu prodejnímu tlaku.

Z domácího trhu budeme sledovat výsledkovou sezónu. V pátek zveřejní čísla Erste Group. Očekáváme, že banka zveřejní 12% r/r růst čistého zisku na 406 mil. EUR za 3Q18. Důvodem by mělo být zlepšení v téměř všech hlavních položkách. Potvrzení solidního hospodaření by mohlo přilákat nákupní objednávky.

Ve čtvrtek bude rovněž zasedat bankovní rada ČNB. Zde očekáváme zvýšení základních úrokových sazeb o 25 b.b. na 1,75 %. Sledovat se bude následný komentář o nové ekonomické projekci a dalším vývoji měnové politiky.

Z makroekonomického výhledu se v USA zaměříme na čtvrteční ISM průmyslu (oček. 59 po 58,9 bodech m/m), páteční měsíční data z trhu práce (oček. 187 po 121 tis. nových prac. místech m/m) a podnikové objednávky (oček. 0,3 po 2,3 % m/m). V Číně budeme sledovat středeční oficiální PMI průmyslu (oček. 50,6 po 50,8 bodech m/m) a čtvrteční PMI průmyslu agentury Caixin (oček. beze změny 50 bodů).