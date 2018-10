Do Česka se sjíždí významní politici. Přiletí Macron i Merkelová

Na oslavy 100 let Československa dorazí do Prahy také významní političtí představitelé. Už v pátek by měla přiletět německá kancléřka Angela Merkelová, přijede také francouzský prezident Emmanuel Macron nebo americký ministr obrany James Mattis.

Na letišti Václava Havla bude v pátek živo. Ze světových politických špiček zřejmě jako první dorazí německá kancléřka Angela Merkelová. Odpoledne se v Kramářově vile setká s premiérem Andrejem Babišem, na samotný 28. říjen už tu ale nebude.

Ze Slovenska přicestuje ve večerních hodinách hlava státu Andrej Kiska, který by se měl setkat se svým českým protějškem. Spolu s Milošem Zemanem se také v neděli zúčastní pietního aktu u Národního památníku na Vítkově.

Také francouzský prezident Emmanuel Macron přiletí od sousedů, kde jedná s prezidentem Kiskou a premiérem Peterem Pellegrinim. Na Pražském hradě se od 19 hodin setká se Zemanem, v sobotu dopoledne by měl Macron jednat s Babišem v Lichtenštejském paláci.

Podle úřadu vlády bude Babiš s Macronem mluvit o aktuální evropské agendě. Zahraniční zdroje naznačují, že bude francouzský politik na Slovensku i v Česku hledat nové spojence pro své plány na reformu Evropské unie. Chce také zlepšit vztahy se středoevropskými státy.

Přehlídky na Vítkově se zúčastní také americký ministr obrany James Mattis, který je jednou z nejlépe střežených osob světa. Ke 100. výročí založení republiky blahopřál také americký prezident Donald Trump. Hrad zveřejnil dopis, který Zemanovi zaslal.

V sobotu se v Kramářově vile uskuteční pracovní oběd českého premiéra s evropskými protějšky, případně místopředsedy vlád. Zúčastní se ho slovenský premiér Pellegrini, premiér Licemburska Xavier Bettel nebo místopředsedkyně vlády Chorvatska Marija Pjčinovičová Buričová.

Pellegrini bude s Babišem diskutovat také v exkluzivní debatě TV Nova a TV Markíza. V neděli ji budete moci sledovat v přímém přenosu od 13 hodin na Nově nebo na webu TN.cz.