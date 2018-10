Forex - největší trh na světě

Forex znamená Foreign Exchange neboli trh s cizími měnami. Jedná se o devizový trh, jelikož transakce jsou uskutečňovány online skrze elektronickou obchodní síť. Forex není obchodován na jednom centrálním místě a jedná se o OTC trh (Over The Counter). Je otevřen 24 hodin denně, 5 dní v týdnu. Největší devizové trhy se nacházejí ve velkých finančních centrech jako je Londýn, Tokio, New York, Singapur, Frankfurt, Hongkong nebo Sydney. Avšak díky online retailovým brokerům se obchodování s měnami stává dostupné pro všechny. Na obchodování Forexu nepotřebujete statisíce, obchodovat se dá již s menšími částkami v řádech desítek tisíc Kč. Pojďte prozkoumat tento největší trh na světě, kde se denně zobchodují měny o objemu více než 5 biliónů USD.

Úvod do světa Forexu

Představte si, že jedete na dovolenou z Čech do Evropy. Potřebujete si směnit koruny za eura. Směnný kurz EUR/CZK je 25, to znamená, že za 1 jednotku hlavní měny v páru (EUR, první místo v páru), dostanete 25 CZK (vedlejší měna, druhá měna v páru). Směníte-li 50 000 CZK na EUR, dostanete 2 000 EUR (bez poplatků).

Vezměte si teď situaci, kdy vám zbyde všech 2000 EUR, kurz EUR/CZK se změní na 26 a eura směníte zpět na CZK. Obdržíte 52 000 CZK a vyděláte tak 2 000 CZK. Forex obchodníci dělají to samé, ale na devizovém trhu a v kratších časových periodách.

Pokud transakci provedete v hotovosti ve směnárně, jedná se o valuty. Forex trh je devizový trh a jedná se o bezhotovostní transakce. S měnami kromě ve směnárnách můžete obchodovat i online za pomocí brokera.

Měnové páry na Forexu

Na Forexu se měny obchodují v párech. Například EUR/USD. První měna v páru je hlavní měna (EUR), druhá měna v páru je vedlejší (USD). Rozlišujeme také hlavní měnové páry, vedlejší a exotické.

Hlavní měnové páry (majors) jsou ty, co obsahují v páru USD:

EURUSD

GBPUSD

USDCHF

USDJPY

USDCAD

AUDUSD

NZDUSD

Vedlejší měnové páry (minors nebo také křížové) jsou ty, co neobsahují v páru USD:

EURJPY

EURGBP

EURCHF

GBPCHF

GBPJPY

Exotické měnové páry - méně volatilní páry, které se příliš neobchodují:

EURHUF

USDMXN

USDSEK

USDNOK

USDHKD

Nejvíce obchodovanými měnami jsou pak USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CAD a CHF.

Příklad obchodu na Forexu

Už víte, že se měny obchodují v párech. Nyní si pojďme ukázat konkrétní příklad obchodu na Forex trhu. Předpokládáte, že euro posílí a dolar oslabí. Proto chcete spekulovat na posílení měnového páru EUR/USD. Podáte příkaz 1 lot BUY (nákup) na EUR/USD, například za 1,20000. 4. desetinné místo se označuje jako pip a poslední jako bod.

Hodnota 1 lotu na EUR/USD je 100 000 EUR (100 000 jednotek první měny v páru). Pokud byste měli páku 1:30, budete potřebovat jako zálohu (marži) na otevření obchodu 3 333 EUR. Právě tuto částku, a ideálně ještě mnohem větší, budete potřebovat pro zobchodování takto velké pozice. Na Forexu můžete obchodovat i mini nebo mikro loty, tudíž se vám marže poté zmenší.

Pojďme zpět k příkladu. Nakoupili jste 1 lot EURUSD, broker vám zablokoval marži ve výši 3 333 EUR a cena se pohnula na 1,20100, tzn. o 10 pipů. Pozici poté uzavřete a vyděláte 100 USD. Hodnota 1 pipu na 1 lotu je vždy 1 jednotka vedlejší měny v páru, tudíž 1 USD.

Můžete spekulovat nejen na růst měny, ale i na pokles úplně stejným způsobem, pouze otevřete SELL pozici.

Nutno podotknout, že při obchodování vidíte dvě ceny. Cenu ASK, za kterou nakupujete a jedná se o tu vyšší cenu, a cenu BID, za kterou prodáváte. Rozdílem mezi BID a ASK cenou je spread. Ten poté tvoří náklad na obchod.

Účastníci na devizovém trhu

Pokud chcete obchodovat na Forexu, je dobré si uvědomit, kdo na trhu nejvíce působí a jak jej může ovlivnit. Díky mezinárodnímu obchodu se vyměňují miliardy zahraničních měn každý den a největšími hráči jsou tak banky. A to jak soukromé banky, tak centrální banky, které v rámci své monetární politiky ovlivňují cenu dané měny (úrokovou sazbou a dalšími prostředky). Dále zde působí brokeři, hedge fondy, investiční banky, makléři, ale i drobní obchodníci - spekulanti.

Uvědomte si, že obchodování na Forexu je “zero sum game” - hra s nulovým součtem. Pokud někdo vydělá, druhý prodělá. Jedná se o tvrdý business jako jakýkoliv jiný, musíte si proto zvolit takovou strategii, která má v tomto světě šanci na úspěch. Obchodní strategie mohou být postaveny na různých indikátorech či myšlenkách, avšak nejdůležitější je řízení rizika a i vaše psychika.

Zabodujte - slangové názvy měn a měnových párů

Měny:

USD = Greenback nebo Buck

= Greenback nebo Buck GBP = Sterling

= Sterling EUR = Jednotná měna

= Jednotná měna CHF = Swissy

Měnové páry: