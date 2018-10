Bank of America: 14 z 19 varovných signálů naplněno. Do vrcholu býka 21 měsíců?

Již čtrnáct z celkem devatenácti signálů, které se typicky naplňují před vrcholem býčího trhu a obratem trhů směrem dolů, je ke dnešku naplněno podle stratégů banky Bank of America. Podmínky pro obrat na trzích jsou podle nich naplněny ze 74 procent. Co to znamená pro pokračování býčího trhu? Jak dlouho ještě zvládnou trhy jít vzhůru?



„Sestavili jsme seznam nápověd, které v minulosti opakovaně předcházely medvědímu trhu. Žádný z indikátorů není dokonalý sám o sobě, a zvláště v případě aktuálního průběhu cyklu takřka s jistotou část z indikátorů zůstane nenaplněna, nebo se proti minulé realitě zpozdí. Zatímco jednotlivé indikátory ale jsou nápovědou pro časování trhu, celkově jsou uchopitelné jako předpověď trhu medvědího,“ píše Bank of America. Celkově jsme dle analýzy banky na ve dvou třetinách cesty k medvědímu trhu. Před minulými vrcholy trhů přitom bylo naplněno 80 a více procent indikátorů.

Graf: Aktivované indikátory medvědího trhu dle Bank of America





Nemělo by to být důvodem ke klidu. Jestliže nyní je naplněno 14 z 19 indikátorů, naplnění jednoho či nejvýše dvou dalších nás posune na onu 80% mez. Kolik z býčího trhu máme ještě před sebou? Bank of America na základě minulých dat tvrdí: „Historie ukazuje, že 21 měsíců.“ Podrobnějšími slovy: „Při naplnění velmi podobného až shodného procenta v našem modelu znamenalo průměrně 21 měsíců do vrcholu býčího trhu.“

Graf: Indikátory předznamenávající medvědí trh (rozklikem lze přehled zvětšit)





Kterých pět z 19 indikátorů ještě chybí?



Přísnější úvěrové podmínky: Každý z posledních tří medvědích trhů byl dle Bank of America vyvolán v okamžiku, kdy většina bank již zpřísňovala úvěrové podmínky.



Roční návratnost titulů v indexu S&P 500: 11 % jako minimum posledních 12 měsíců.



Indikátor Bank of America pro indikaci prodejů akcií jako kontrariánský signál, který je naplněn v předchozích 6 měsících od sledování.



Na straně nákupů akcií sledování úrovně dostupné hotovosti.



Invertovaná výnosová křivka. Ve všech případech s výjimkou roku 1970 se „potkala“ s medvědím trhem v časovém období 24 měsíců.



Každý z ještě nenaplněných indikátorů podle Bank of America bude znamenat významné přiblížení medvědího trhu. Případné naplnění všech pak bezprostřední varování…

Graf: Aktivace indikátorů medvědího trhu v minulosti





(Zdroj: Bank of America, Bloomberg, Zerohedge, CNN)