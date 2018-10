Výsledková sezóna za 3. čtvrtletí 2018

S oznámením výsledků firem za třetí čtvrtletí letošního roku se již roztrhl pytel. Kdo jsou vítězové, kdo poražení a jaké výsledky lze v tomto čtvrtletí očekávat? K minulému týdnu byly zatím hlášeny výsledky 17 procent firem indexu S&P 500. Firmy porážejí cíle tržeb i zisků více než obvykle, ale očekávání nejsou přesažena nikterak významně. Jinak řečeno – firmám se daří, ale tempo růstu je již tak vysoké, že existuje jen malý prostor pro pozitivní překvapení.

Osmdesát procent společností porazilo očekávání v zisku na akcii, šedesát čtyři procent společností bylo lepší v tržbách. Celková míra meziročního růstu zůstává vysoká, a to kolem 7,4 procenta. Růst zisků na akcii se vyšplhal dokonce na 18,9 procenta, což je nejvýše od prvního čtvrtletí roku 2011, kdy vrcholila vlna vysokých cen komodit. Nejhůře se zatím daří plnit cíle energetickým a materiálovým firmám, které tento kvartál často plní predikce “jen tak tak”, žádná ale zatím nezklamala jednoznačným nesplněním cílů. Téměř 40 procent firem ze sektoru nemovitostí nenaplnilo očekávání. Za realitním sektorem smutně následují sektory průmyslových firem a finančních institucí. Kromě sektoru real estate je však procento firem, které předčily očekávání, stále velmi vysoké a pohybuje se kolem sedmdesáti procent.

Z hlediska jednotlivých akciových titulů investoři pozitivně ocenili například výsledky mediální společnosti Netflix, technologických firem BlackBerry a Cree, dvojici sítí reklamních agentur Interpublic a Omnicom, defenzivní spotřebitelskou korporaci Procter & Gamble, cyklické akcie aerolinek United Continental, společnost Delta Air Lines či oceláře Alcoa. Dařilo se i “pivařům” Constellation Brands nebo finančnímu sektoru, konkrétně akciím Paypal, Goldman Sachs, Morgan Stanley nebo Synchrony Financial. Sektor zdravotnictví také nezůstal pozadu, investoři ocenili například firmu United Health. Celkový sentiment trhů od výsledků s cenami některých titulů samozřejmě řádně “zamával”.

A negativní reakce po výsledcích? “Šampionem” je zatím malá spekulativní biotechnologická firma Continga Pharmaceuticals, která ztratila zhruba devadesát procent. Ze známějších firem stojí za zmínku dvacetiprocentní pokles prodejce Bed Bath & Beyond. Zklamáním byly i výsledky “staré” technologické společnosti IBM, která se po třech kvartálech růstu tržeb vrátila k poklesu. Investory tím samozřejmě nepotěšila. Nedařilo se ani firmě United Rentals, ConAgra Brands, Costco nebo Textron. Z finančního sektoru zklamala investory firma State Street Corporation. Softwarová společnost SAP rovněž nezazářila, podobně jako technologická společnost Jabil nebo zdravotnicko-robotická firma Intuitive Surgical.

Pozitivní reakce na výsledky může pro akcie znamenat potvrzení a pokračování trendu, u negativních reakcí je tomu sice podobně, ale zároveň díky poklesu ceny stojí možná za to podívat se na některé firmy blíže. Po poklesu totiž nabízí atraktivnější vstupní cenu, která může vyvážit problémy společnosti, zhoršené výsledky či ne úplně optimální výhled.

Výsledková sezóna zatím více než kdy jindy odhalila význam kvality jednotlivých akcií oproti kvalitě sektorů. Může to znamenat mírný příklon zpět ke “stock-pickingu”, tedy k výběru jednotlivých akcií místo celých skupin nebo indexů. Z hlediska sektorové rotace se do módy v poslední době dostává oblast zdravotnictví, investoři naopak vyprodávají cyklické tituly, jimiž jsou například automobilky nebo společnosti zaměřené na stavbu domů.

P/E poměr indexu S&P 500, počítaný z výhledu zisků pro rok 2019, činí 15,9. To je sice nižší (lepší) poměr, než je průměr za posledních 5 let, ale pořád je to více, než činí dlouhodobější desetiletý průměr. Hospodářské výsledky akcií díky rapidnímu meziročnímu růstu zisků na akcii vlivem americké daňové reformy začínají “dobíhat” ceny svých akcií, což je velmi pozitivní. Na druhé straně bude investory tuto výsledkovou sezónu více než jindy zajímat výhled jednotlivých firem. Zásadní pro další vývoj cen akcií bude, kolik ze současného růstu si firmy zachovají po odeznění jednorázových pozitivních dopadů.