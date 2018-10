Poptávka po úvěrech v eurozóně je vysoká, vyšší sazby ale podmínky utahují (Ranní zpráva z finančního trhu)

Průzkum ECB ukáže, že zvyšující se úrokové sazby se již podepisují na utaženějších kreditních podmínkách. Poptávka po úvěrech ale zatím neopadá. Spotřebitelská důvěra v eurozóně zůstává z dlouhodobé perspektivy vysoká, nedávný vzestup cen pohonných hmot ale spotřebitelský optimismus nahlodal. Ve zbytku roku by měly pomoci daňové úlovy ve velkých evropských zemích.

Spotřebitelská důvěra v eurozóně by již výrazněji padat neměla

Spotřebitelská důvěra v eurozóně v posledních dvou měsících razantně propadla na svou nejnižší hodnotu za poslední více než rok. S výjimkou Německa bylo opadnutí patrné prakticky ve všech členských zemích eurozóny. Hlavním důvodem jsou vyšší ceny pohonných hmot a obecně vyšší inflační tlaky, které evropské domácnosti začínají negativně vnímat. Snížení daní, které zejména největší evropské ekonomiky zavádějí, by ale mělo vést ke zvýšení kupní síly obyvatelstva. Výsledkem by mělo být zastavení klesajícího trendu indexu spotřebitelské důvěry v eurozóně. Ta se ale i tak nachází 1,1 standardní odchylky nad dlouhodobým průměrem.

Úvěrové podmínky v eurozóně se již přestávají uvolňovat. Jak ukáže dnes oznamovaný výsledek průzkumu ECB, obáváme se, že se vyšší tržní úrokové sazby již projeví v utaženějších kreditních podmínkách. Poptávka po úvěrech by ale měla i nadále zůstat vysoká.

Euro spadlo zpět pod 1,150 USDD/EUR

Společné evropské měně vstup do nového týdne nevyšel. Během prvních hodin evropské seance se sice kurz tlačil výše směrem k 1,155 USD/EUR, nakonec ale euro uzavřelo o téměř celý cent slabší. Euro tak zejména kvůli výraznému oslabení britské libry padá na dosah letošní nejnižší hodnoty. To odstartovaly spekulace, že by konzervativci mohli vyvolat hlasování o důvěře premiérce T. Mayové. Náladě na evropských trzích nepomáhají ani rozšiřující se spready mezi výnosy italských a německých státních dluhopisů. Investoři se obávají, jak se nakonec Evropská komise postaví k tomu, že Itálie porušuje fiskální pravidla.

Polská nezaměstnanost zůstává historicky nejnižší

V souladu s tržním konsensem a odhadem ministerstva práce předpokládáme, že se během září míra nezaměstnanosti v Polsku nezměnila a zůstala na rekordně nízkých 5,8 %. V absolutním vyjádření by se měl počet nezaměstnaných snížit o zhruba 10 tisíc na celkových 948,9 tis. Předpokládáme, že navzdory negativní sezónnosti ke konci roku zůstane její míra letos pod 6 %. I v Polsku platí, že nedostatek pracovních sil je bariérou rychlejšího růstu a střednědobě představuje proinflační faktor.

Rezistence na 25,90 CZK/EUR zatím drží

Včerejší obchodní den na tuzemském devizovém trhu navázal na minulý týden. Aktivita tak i včera byla minimální. Z kurzového pohledu koruna mírně posílila směrem ke 25,83 CZK/EUR. Mírně silnější oproti pátečnímu závěru byly i polský zlotý i maďarský forint. Ve finále zůstávají středoevropské měny slabší s tím, jak americký dolar upevňuje své pozice na globálním trhu. Euro není schopno se vymanit z geopolitické nejistoty brexitem počínaje, přes Itálii a Tureckem konče.