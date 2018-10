Inflace v eurozóně klesla, zůstane Draghi jestřábem?

Očekává se, že Evropská centrální banka (ECB) nepředloží nová stanoviska na svém zasedání v oblasti měnové politiky, které se má konat 25. října a výstup z jednání by měl být k dispozici v 13:45 SEČ (11: 45GMT). Část analytiků připouští možnost, že by se ECB mohla vyjádřit k situaci v Itálii, případně specifikovat další vývoj kvantitativního uvolňování

a jejich ukončení (jednoznačně).



Od posledního zasedání rady (GC) byla zveřejněná data podle očekávání, případně překvapila nižšími než očekávanými hodnotami. Indikátory sentimentu v posledních měsících vykazují známky stabilizace, ale obraz zůstává smíšený a je příliš brzy na to, aby bylo možné prohlásit, že dosáhly dna.



Jádrová inflace, která je klíčovým prvkem reakční funkce ECB, překvapila v září poklesem o 0,9 procenta. Navzdory nedostatku nových informací o mzdách bude hodnocení ECB velmi zajímavé kvůli poměrně jestřábímu názoru Draghiho na slyšení před EP.



Vnější (TW, Brexit) a politické vlivy (Itálie) mají stále silný impakt na pozici ECB, která stále uznává, že hrozba protekcionismu, zranitelnosti na rozvíjejících se trzích a volatilita finančních trhů jsou stále více prominentní a graduálně rostoucí rizika.



Předpokládáme, že GDP zůstane na solidní úrovni okolo 2,0 % v 2018 a mírné zpomalení na úroveň 1,7-1,8 % v 2019. Pokud nedojde k drastické změně postoje ECB, případně M. Draghiho, nečekáme, že by říjnová schůzka ECB mohla zásadním způsobem ovlivnit devizový trh. Speciálně parita EURUSD, i díky rostoucímu diferenciálu a rozdílným výhledům zvyšování IR (ECB vs. FED) by měla zůstat bez povšimnutí tohoto meetingu.