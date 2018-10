V Praze už je OK POINT na deseti místech, další se bude otevírat do konce roku

V posledních třech letech došlo ke značné redukci bankovních poboček, a to včetně těch pražských. Současný klientský trend se totiž ubírá směrem k digitalizaci a kumulaci více služeb na jednom místě. Právě finanční a realitní služby propojuje koncept OK POINT, za kterým stojí Broker Consulting . Na konci září otevřel již 10. pobočku v Praze, celkem po ČR provozuje 42 OK POINTů.

„V expanzi a budování nových poboček patříme k nejúspěšnějším, v této oblasti jsme předstihli i mnohé etablované banky. Do konce roku plánujeme otevřít ještě OK POINT v Praze 4 mezi stanicemi metra Pražského povstání a Vyšehrad, a tím se počtem poboček v Praze srovnáme s Air Bank či mBank,“ komentuje Radim Štantejský, manažer projektu OK POINT Broker Consulting, a doplňuje: „Výhodu našich OK POINTů oproti klasickým pobočkám bank je to, že my na jednom místě poskytujeme finanční, bankovní a realitní služby . Navíc spolupracujeme s finančními institucemi napříč trhem a klient tak dostane nabídku od více bank najednou a nemusí obíhat jednotlivé pobočky.“

V praxi to probíhá tak, že jedním z nejčastějších požadavků, s nímž klient na OK POINT přijde, je vyřešení vlastního bydlení. Na místě mu konzultant ve spolupráci se specialisty nabídne pomoc s hledáním nemovitosti a s právními službami spojenými s koupí, pomůže s financováním kupě nemovitosti a připraví nabídky z více bank a spořitelen a dále zařídí pojištění nemovitosti a domácnosti a ostatní zajištění. Klient tak nemusí neustále vše vysvětlovat znovu na různých místech a různým pracovníkům.

„Když jsme s OK POINTy začínali, inspirovali jsme se západní Evropou, kde trend franšízových konceptů tohoto typu má bohatou tradici a velmi úspěšně funguje. Dokonce i banky samotné prodávají konkurenční produkty. Jdou do otevřené soutěže a každá se opravdu snaží ukázat, že má ve své oblasti ty nejvýhodnější služby. Klienti k tomu naše finanční instituce nenutí, a i když jsou nespokojení s jejich službami a přístupem, tak u nich stejně zůstanou. V tomto bohužel zaostáváme za západní Evropou, český klient je konzervativnější a často na to doplácí," shrnuje situaci Štantejský.

OK POINT Vinohradská 37

V září byl slavnostně otevřen už desátý OK POINT ve v Praze. Nachází se na Vinohradské 37, v dolní části ulice blíže k Václavskému náměstí a budově Českého rozhlasu. Jedná se již o druhý OK POINT na této významné pražské třídě. Současně se třemi podlažími je to největší OK POINT v celé síti. Franšízanty jsou Petr Mareš a Jan Smílek, oba mají předchozí bohaté zkušenosti z oboru financí.

„OK POINT na nás zapůsobil svojí komplexností služeb. Takovou šíři servisu od finančního plánovaní přes bankovní služby až po realitní obchody nenajdou klienti na žádné bankovní pobočce. U nás jim rádi pomůžeme se vším, a to od brzkého rána až do večerních hodin,“ říká franšízant Jan Smílek.

adresa: Vinohradská 938/37, Praha 2 – Vinohrady, 120 00

otevírací doba: PO – 8:30 až 18:00, ÚT a ČT – 8:30 až 17:00, ST – 7:30 až 20:00 a PÁ – 8.30 až 16:00

bankomat / vkladomat: non-stop

* - bez Expat Premium Branch určené pro cizince

** - v provozu aktuálně jen 56 poboček, tři jsou v rekonstrukci a budou zprovozněny nejpozději koncem roku 2018

*** - 7 poboček je multibrandových pod hlavičkou ČSOB a Poštovní spořitelny

**** - bez Partners Marketů

***** - mBank dále provozuje i 13 mKiosků

OK POINTy jako fenomén v rámci finančního trhu v České republice

Franšízová pobočka OK POINT je místem, ve kterém mohou lidé sjednávat produkty a služby různých bank i pojišťoven a řešit realitní služby, aniž by museli navštěvovat několik různých filiálek. Jedná se o unikátní místo, jehož cílem je usnadnit klientům život a ulehčit jim orientaci v nepřeberném a nepřehledném množství nabízených služeb. Propojuje se zde finanční plánování, nízkonákladové bankovnictví, dokonce i realitní služby. Tou nejpodstatnější výhodou OK POINTu je pak možnost sjednat si produkt nebo službu na míru v rámci aktuální nabídky finančních institucí, a to za nejvýhodnějších podmínek na trhu.

Díky lidskému přístupu ke klientům, diskuzi nad jejich přáními a plány a šíří poskytovaných služeb se OK POINTy staly jedním z nejrychleji rostoucích franšízových konceptů na tuzemskám trhu. Výhodou je také vstupní investice v maximální výši 1,5 milionů korun, která je mnohonásobně nižší než u populárních franšíz z oblasti gastronomie. Svou roli hraje i prestiž finančního odvětví, která oslovuje zejména stávající úspěšné podnikatele či vrcholové manažery z korporací hledající druhou kariéru. Příležitost pro otevření OK POINTu z hlediska dlouhodobého strategického rozvoje jsou nyní ve městech Praha, Příbram, Hodonín, Břeclav, Chrudim, Žďár nad Sázavou, Havířov, Čáslav, Kutná Hora, Třebíč, Tábor, Písek, Klatovy, Rokycany, Rakovník, Cheb, Aš, Kadaň a Vsetín.

Více o OK POINTech na www.okpointy.cz.