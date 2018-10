Pokud čekáte, že Fed povolí, pak budete nemile překvapeni

Poslední projevy vrcholných zástupců Fedu naznačují, že monetární politika v USA přestává být založena na porovnání skutečných sazeb se sazbami neutrálními. Trhy tak budou muset mnohem více sledovat ekonomické projekce Fedu, které se stanou hlavním vodítkem pro odhad dalšího vývoje monetární politiky. Na stránkách Bloombergu to tvrdí známý odborník na Fed a jeho politiku, profesor ekonomie na University of Oregon, Tim Duy.



Současné projekce Fedu podle Duye naznačují, že Fed bude kráčet poměrně dost jestřábí cestou. Indikují totiž, že monetární politika se nakonec posune do restrikce a dokonce by v takovém nastavení měla zůstat i poté, co ekonomický růst zpomalí. Jinak řečeno, Fed podle svých očekávání nehodlá otočit kormidlem ani ve chvíli, kdy americké hospodářství příští rok zpomalí.





Současný šéf Fedu Jerome Powell před dvěma týdny na tiskové konferenci záměrně zdůrazňoval význam projekcí dalšího vývoje. Podle Duye tak zřejmě činil i ve snaze odvrátit diskusi o tom, kde se nyní nacházejí sazby neutrální, které by měly být v souladu s dlouhodobě udržitelnou expanzí ekonomiky . Duy pak varuje investory před tím, aby kladli příliš velký důraz na medián očekávaných budoucích sazeb vrcholných představitelů Fedu. Tento medián je podle něj mylně vydáván za konsenzus vedení Fedu, přestože žádný takový konsenzus ve skutečnosti neexistuje.Namísto onoho mediánu je ale dobré vnímat obecný trend vývoje očekávaných sazeb. Z něj je pak podle ekonoma znát, že sazby by se podle zástupců Fedu měly dlouhodobě dostat nad sazby neutrální. „To ukazuje, že všichni centrální bankéři, tedy jestřábi i hrdličky, očekávají posun k restriktivní politice. Podle některých k tomu dojde už při nižší úrovni sazeb, podle jiných při vyšších úrovních, ale všichni očekávají, že sazby nakonec začnou růst brzdit,“ píše Duy.Podle očekávané výše sazeb tak, jak o ní hovoří vedení Fedu, má Duy za to, že sazby budou růst až do roku 2020, přestože Fed již příští rok čeká zpomalení tempa ekonomického růstu. „Podle modelů Fedu je třeba restriktivní politiky na povolení inflačních tlaků. Pokud čekáte, že Fed začne panikařit při prvních známkách zpomalujícího tempa růstu a přestane se zvyšováním sazeb, mýlíte se,“ varuje Duy. Posun ve smýšlení Fedu pak podle něj přejde až ve chvíli, kdy se růst dostane na úroveň růstu trendového, který se pohybuje kolem 1,8 %.Zdroj: Bloomberg