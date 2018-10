Kapry napadl zákeřný virus. Po výlovu jich musejí 90 tun utratit.

U Přelouče na Pardubicku začal výlov rybníka Buňkov, kde se objevila nebezpečná takzvaná herpes viróza koi kaprů. Rybáři musí teď vylovit 90 tun ryb a na místě je utratit, aby se nákaza nedostala do ostatních chovů. Naštěstí není přenosná na člověka. "Je to bezesporu mimořádná situace," popsal akci Radek Axmann z Krajské veterinární správy Pardubice. Virus, který napadl kapry, na Pardubicku jen tak nepamatují. "Je to rána, jaká nás ještě nepotkala," řekl Josef Kratochvíl, předseda rybářů Přelouč. Tenhle podzimní výlov je prost předvánoční romantiky. Bez úsměvu spokojených rybářů a natěšených návštěvníků. Ryby, které se slovují, se v kontejnerech s oxidem uhličitým zabíjejí na místě.

V padesátihektarovém chovném rybníce se ryby nečekaně nakazily virovým onemocněním. Jde o první letošní výskyt v republice a pravděpodobným viníkem může být nezodpovědný chovatel. "Do rybníka někdo ze zahradního jezírka vysadil nějaké ryby," uvedl Axmann. Nákaza totiž souvisí s ozdobnými japonskými koikapry. Aby se nemoc nedostala do ostatních chovů, musejí veterináři tyhle ryby utratit. Tři roky práce na rybí násadě přišly vniveč - škoda je šest milionů korun a nejspíš ji zaplatí ministerstvo zemědělství. Letošní počasí rybáře sesadilo na kolena. Nejdřív ryby umíraly kvůli nedostatku vzduchu. "Naměřená hodnota nám ukazuje čtyřikrát míň kyslíku než jsou normální hodnoty," uvedl správce rybníku.

Teplota vody neustále stoupala. To herpes viru pomáhalo při rozmnožování. "Pokud by nebyly velký horka, ta ryba může přežívat několik let a vůbec se to neprojeví," vysvětlil Kratochvíl.

Výlov bude probíhat tři dny. Ačkoli se nemoc týká pouze kaprů, utratit se musejí i dravci. Také virus přenášejí. Celý rybník se bude muset ještě do konce roku dezinfikovat. Vrtulník sem postupně shodí 165 tun vápna.