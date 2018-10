Analytici:Turecká ekonomika zasažená měnovou krizí míří do recese

Turecká ekonomika, která se potýká s prudkým poklesem domácí měny a vysokou inflací, směřuje do recese. Vyplývá to z průzkumu agentury Reuters mezi analytiky. Hrubý domácí produkt (HDP) Turecka by se měl podle průzkumu v letošním čtvrtém čtvrtletí snížit o 1,4 procenta a v prvním čtvrtletí příštího roku o dalších 2,1 procenta. Recese se přitom obvykle definuje jako alespoň dvě čtvrtletí poklesu ekonomiky za sebou.



"Na cestě je prudká recese," uvedl analytik Liam Carson ze společnosti Capital Economics. V celém letošním roce by se podle průzkumu měl turecký HDP zvýšit o 3,3 procenta, napřesrok by však měl růst prudce zpomalit na 1,1 procenta.



Prognózy analytiků jsou tak pesimističtější než nedávno zhoršený výhled turecké vlády. Ministr financí Berat Albayrak minulý měsíc předpověděl, že HDP se letos zvýší o 3,8 procenta a napřesrok o 2,3 procenta. Do té doby vláda pro oba roky předpovídala růst 5,5 procenta.





Turecká lira od začátku letošního roku ztrácí vůči americkému dolaru téměř 40 procent. Dolů ji tlačí diplomatické spory se Spojenými státy a obavy z vlivu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana na měnovou politiku. Oslabování domácí měny vede ke zdražování široké škály zboží od potravin po pohonné hmoty a podkopává důvěru v tureckou ekonomiku. Meziroční míra inflace Turecku se v září vyšplhala na téměř 25 procent, tedy na nejvyšší úroveň za 15 let.Turecká centrální banka minulý měsíc v reakci na růst inflace a propad liry zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 6,25 procentního bodu na 24 procent, a to navzdory Erdoganovým výzvám ke snižování úroků. "Prudké zpřísňování měnové politiky by se mělo stát další brzdou hospodářského růstu," upozornili analytici ze společnosti Danske Bank.