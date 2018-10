Moneta plánuje spojení s Air Bank a Home Credit CZ/SK - podrobný rozbor - hlavní plus v úspoře nákladů

Moneta plánuje spojení s Air Bank a Home Credit CZ/SK <br>

Moneta oznámila plán na spojení s Air Bank a českým a slovenským Home Credit ze skupiny PPF . Struktura navrhovaného spojení je taková, že Moneta zaplatí mateřskému HCBV 6,75 mld. Kč plus 165,6 mil. ks nově vydaných akcií, resp. 13 mld. Kč v nových akciích. Celková „cena“ transakce tak byla vyčíslena na 19,75 mld. Kč, což odpovídá 2,55 násobku účetní hodnoty Air Bank a Home Creditu . Pokud bychom nově vydávané akcie ocenili naší cílovou cenou (94,5 Kč/akcii bez očekávané dividendy za rok 2018), pak by jejich hodnota byla 15,6 mld. Kč a hodnota celé transakce 22,3 mld. Kč. <br> Na financování transakce chce Moneta vydat Tier 2 a Additional Tier 1 kapitál tak, aby její finální kapitálová přiměřenost dosáhla minimálně 17% . Navrhované spojení musí schválit valná hromada Monety, v případě schválení by ke spojení došlo k 1.7.2019. <br> Touto transakcí by vznikla dvojka na trhu spotřebitelských úvěrů za cenu výrazného naředění podílu dosavadních akcionářů novými akciemi a vstupu skupiny PPF (a Emma Capital) jako největšího akcionáře s de facto kontrolním podílem 21,7% (plus ve shodě jednající Emma Capital s 2,8%). <br> Nové akcie byly pro účely transakce oceněny na 78,5 Kč/akcii, tj. výrazně pod naší cílovou cenou pro současnou akciovou strukturu Monety . Jinými slovy Moneta by z našeho pohledu vydala na financování transakce poměrně „levné“ akcie. Moneta pak pro vyplacení 6,75 mld. Kč v hotovosti bude muset vydat dodatečný kapitál. <br> Samotné spojení přináší řadu výhod i potenciálních rizik/nejasností . Pojďme se na výčet některých podívat.