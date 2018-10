ČNB: po hattricku další růst sazeb již brzy

Česká poptávková inflace v září propadla nejvíce za minimálně 10 let, což vyvolalo otázky o tom, zda to zastaví rozjetou ČNB, která na posledních třech zasedáních udělala utahovací hattrick. Odpověď je jednoduchá: nezastaví. Skoro určitě tak za dva týdny, počátkem listopadu, klíčová repo sazba ČNB dále vzroste. Proč?

Zaprvé, koruna je slabá. Její kurz proti euru by se dle ČNB měl nacházet pod 25,50, skutečnost je však o třicet haléřů slabší. Koruně se posilovat moc nechce, což může být důsledek odtoku peněz zahraničních intervenčních spekulantů.

Zadruhé, struktura zářijové inflace sice ukázala na bezprecedentní měsíční propad (-0,7 % m/m), z devadesátí procent to však byl pouze důsledek výrazného propadu cen dovolených. Tato sezonnost (tj., pokles cen dovolených koncem léta, tj. mezi zářím a srpnem, a růst cen mezi červencem a červnem) je obvyklá, neobvyklý byl pouze její letošní rozsah. V minulých letech byl růst cen dovolených mezi červencem a červnem vždy kolem 12-13 % m/m, který byl pak eliminován stejně velkým poklesem mezi zářím a srpnem. V letošním roce vzrostly ceny v červenci o skoro 24 % m/m, v září pak ale o 22 % m/m poklesly. Roční poptávková inflace se tak v září vrátila na dohled (2,1 %) červnové úrovně (1,9 %). 1,9 procenta sice není žádný inflační armageddon a z nemalé části (0,9 p.b.) je to důsledek růstu cen v sektoru bydlení a energií, pro ČNB je to však komfortní zóna, kde může měnovou politiku dále utahovat.

Zatřetí, vytvořit si manévrovací sazební prostor pro další recesi je něco, co ČNB chce mít. Ostatně tento argument pro růst sazeb, společně s argumentem podpory „finanční stability“ (ergo, „brzdění růstu cen nemovitostí“), zazněly na posledním zasedání. A od té doby se nic nezměnilo.