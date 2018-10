Silná konkurence na straně poptávky po kobaltu může vrátit ceny kovu výše

Základem pro chytré telefony, elektrická auta a baterie je kobalt. Modrý kov, který umožňuje bateriím uchovávat energii bez přehřátí, je v centru technologické revoluce.

Od roku 2016 do roku 2018 se cena namodralého kovu více než čtyřnásobně zvýšila. Jelikož analytici začátkem tohoto roku předpovídali nárůst poptávky po elektrických vozidlech, tak na burze London Metal Exchange cena za tunu kobaltu vyskočila na 82 000 dolarů, což byla nejvyšší úroveň od roku 2010.

V současnosti má hodnotu 62 000 dolarů za tunu. Obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínskou lidovou republikou, která nejvíce vrcholila v posledních třech měsících, způsobila, že i na tomto mezinárodním trhu začala komodita ztrácet na ceně. Cena kobaltu se ve srovnání s cenou, která se uplatňovala během prvního pololetí roku 2018, znehodnotila o více než 25 %. Od prvního červnového dne, až do dnes klesla cena za tunu kobaltu o 27 500 USD.

Do roku 2030 poptávka po kobaltu, která pochází nejen z elektrických vozidel, bude překračovat současnou celkovou úroveň produkce přibližně o 120 000 tun. Světová banka vypočítala, že na omezení globálního oteplování za masivního přechodu na elektromobily a obnovitelné zdroje energie bude třeba nárůst produkce kobaltu o 1200 %.

Zda je to možné, závisí na výkonu Konžské demokratické republiky (KDR), která produkuje dvě třetiny světového produkce kobaltu. Očekává se, že do roku 2022 se podíl zvýší na 75 procent. Otázka těžby je však extrémně komplikovaná. Při vyhledávání této vzácné rudy, je do činnosti zapojeno více než 150 000 drobných „horníků", kteří pracují ve velmi nepříznivých podmínkách. Mnohé řemeslnické doly jsou nezákonné, neplatí daně, jsou nebezpečné, znečišťují okolí a zaměstnávají děti. Taková je realita těžby kobaltu.

Někteří průmyslníci již čelí riziku nedostatku a obávají se problémů se zabezpečením svých dodávek. Jelikož se dnes téměř čtvrtina světové produkce kobaltu využívá při výrobě smartphonů, například společnost Apple již diskutuje s důlními skupinami o uzavření dlouhodobých smluv o dodávkách kovu. Německá automobilka BMW také hledá svou vlastní 10-letou smlouvu o dodávce kobaltu pro svůj elektromobilový program. Stejně tak i Volkswagen nebo Samsung.

Vzhledem k situaci místních dolů a produkčním možnostem Konga, vzácnost modrého kovu by se měla postupně zvyšovat a síla poptávky popohnat cenu kobaltu opět nahoru.

Zdroj: London Metal Exchange