Souhrn 15.10. - Evropa přes všechna úskalí mírně v plusu, US trhy se oddávají korekci, euro silnější, ropa klesá, BCPP v plusu díky Erste a Avastu

12.h - Evropa nejistá a vyčkává na Brexit, euro silnější, ropa vyčkává, BCPP mírně v plusu

Hlavní zprávy dne

Pražská burza vstoupla do 42. týdne při průměrné likviditě lehkým růstem.Evropské akciové trhy v průběhu dne nabíraly postupně mírně optimistické ladění a to navzdory obavám z politického vývoje v Itálii , nejistotám kolem Brexitu a negativnímu vývoji amerických futures indikujících prodejní náladu v zámoří..US trhy vstoupily do nového týdne negativně. Především technologie se začaly nořit opětovně do minusů, protože je tu stále velmi výrazné riziko, že v případě dalšího vyostření obchodní války mezi USA a Čínou druhá největší ekonomika může v odplatě začít znepříjemňovat život právě velkých technologickým firmám jako jsou Facebook , Google a spol. Čeká se také na další firemní výsledkové zprávy za 3Q roku, kde jsou na pořadu firmy jako J&J, Netflix, Procter&Gamble a další. Euro vstoupilo do nového týdne lehce optimisticky vůči dolaru Koruna zkusila proniknout pod 25,8, ale podařilo se jí to pouze na omezenou dobu. Ropa v průběhu první poloviny dne nejistá, ve druhé části začala výrazněji oslabovat směrem k 71 respektive 80 USD za barel. BCPP dnes podržel nad vodou především zájem o Erste Avast . Výrazněji se nedařilo akciím Monety, které poklesly pod hodnotu nedávno oznámené transakce s PPF, a také akciím O2 . V poklesu pokračují akcie PMČR.