Zastíní mraky nad realitním trhem opět celou ekonomiku?

Americká ekonomika je rozžhavená doběla. Důvěra spotřebitelů se nachází nejvýše od devadesátých let, nezaměstnanost klesla na nejnižší úrovně od roku 1969. Šéf americké centrální banky Powell říká, že je velmi potěšen pozoruhodně pozitivním výhledem, který podle něj ještě nějaký čas vydrží. Jak ale na stránkách Financial Times poukazuje Rana Forooharová, tento růžový obrázek kazí jedna podstatná věc: Americký trh s bydlením zpomaluje.



Uvedený vývoj je dost podstatný, protože reality jsou pro Američany stále tím aktivem, ve kterém se koncentruje jejich bohatství. A trh s bydlením je již tradičně ukazatelem ekonomického trendu. Jenže v celonárodním měřítku klesají jak tržby, tak počet stavebních povolení. Slabost dolehla na dříve silné trhy, jako je New York, San Francisco či Denver. Zpomaluje i tempo růstu stavebnictví, které v americkém hospodářství hraje také významnou roli.





Forooharová tvrdí, že v jádru problému se paradoxně nalézá předchozí mimořádně dobrá situace na trhu s bydlením, která ovšem nyní vede k tomu, že dostupnost bydlení je momentálně špatná. Index cen nemovitostí Case-Shiller pokrývající 20 významných měst nenaznačuje, že by se situace vymkla kontrole. Leží totiž na úrovních, které jen o 2,6 % převyšují předchozí vrchol dosažený v roce 2006. „Jenže existuje velká propast mezi vítězi a poraženými.“ V deseti městech se totiž ceny nacházejí mnohem výše a v Denveru se dokonce dostaly 54 % nad předchozí cyklický vrchol. Naopak u deseti nejhorších měst se v průměru nacházejí 11 % pod předchozím vrcholem. V městech s nejvyššími cenami je dostatek pracovních míst , ale ceny nemovitostí rostly i tak rychleji než mzdy . Střední třída tedy může získat bydlení jen s obtížemi.Někde se situace začíná obracet. Investiční bankéř Daniel Alpert tvrdí, že již zažil čtyři ekonomické cykly a „nikdy neviděl propad podobný tomu, co se nyní děje v New Yorku , který se následně nerozšířil do celé země“. Forooharová dodává, že propad podobný tomu, k jakému došlo v roce 2008, se i přesto nečeká. Hypotéky jsou totiž tentokrát většinou poskytnuty s pevnými sazbami a většina dlužníků musí také poskytovat více důkazů jejich finanční síly. Ale to neznamená, že by šlo o nevýznamný vývoj.„Pokud se ale pád, ke kterému dochází na vrcholu trhu, bude rozšiřovat dál, dopad na celou ekonomiku by mohl být znatelný. V posledních letech ji totiž netáhl ani tak růst příjmů, jako růst hodnoty investičních aktiv,“ píše Forooharová. Je podle ní sice možné, že nyní by se mohl zvýšit růst mezd , na což ukazují jednak celonárodní statistiky, ale třeba i zvýšení minimální mzdy ve společnosti Amazon . „Bez ohledu na průměrná čísla ale americká ekonomika není ani deset let po finanční krizi zdravá a nemá ani zdravý trh s bydlením... Investoři by měli pozorně sledovat, kde se budou ceny nemovitostí nacházet během listopadových voleb a zda důvěra spotřebitelů zůstává tak silná jako dnes,“ nabádá Forooharová.