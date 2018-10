Investice do diamantů vstupují do nové éry díky „Diamantové destičce“

Diamantová destička (Diamond Bullion) je nový nástroj usnadňující investice do diamantů. Jedná se o standardizovanou formu těchto drahých kamenů, jež jsou stále oblíbenějším způsobem zhodnocení úspor. Sofistikované zařízení o velikosti platební karty je propojeno s mobilní aplikací a využívá moderní technologie, s jejichž pomocí dokáže z obchodování vyloučit syntetické diamanty, které jsou z investičního hlediska bezcenné. Podle odborníků z klenotnictví ALO diamonds, které je v České republice lídrem na trhu investic do diamantů a šperků, dokáže tato inovace oslovit nové skupiny investorů.

Společnost Singapore Diamond Mint Company představila revoluční produkt nesoucí název diamantová destička (Diamond Bullion). Novinka byla uvedena výhradně v rámci Singapore Diamond Investment Exchange, první plně elektronické burzy pro obchodování s investičními diamanty. „V rámci investic do diamantů se jedná o největší inovaci za několik posledních desetiletí,“ říká Alojz Ryšavý, klenotník a majitel největšího českého klenotnictví ALO diamonds, a dodává: „Nástroj využívá moderní technologie, které přispívají k transparentnosti tohoto aktiva. Vkládány jsou diamanty s prokazatelným přírodním původem i přesně zjištěných vlastností.“



Využití blockchain a dalších technologií

Zařízení o velikosti platební karty obsahující diamanty investičního charakteru je opatřeno prvky pro okamžité ověření produktu pomocí zabezpečené mobilní aplikace. Jejím prostřednictvím mohou investoři získat údaje o cenách, obchodování či dalších důležitých datech. Služby digitálních knih se záznamy transakcí budou v budoucnosti dostupné prostřednictvím technologie blockchain. Nový investiční nástroj navíc obsahuje technologii umožňující identifikaci jednotlivých diamantů utěsněných v destičce. „Funkce, kterými je opatřena, umožňují držitelům mít podrobný přehled o své investici. Využívaný systém ukládání a ověřování diamantů je zárukou, že v zařízení nejsou utěsněny například syntetické diamanty, které mají nulovou investiční hodnotu,“ dodává Alojz Ryšavý.



Konkurence pro zlato

Ve šperkařském odvětví jsou diamanty pokládány za celosvětově nejkoncentrovanější formu bohatství, a také investoři si stále častěji uvědomují, že je tento drahý kámen vhodný pro doplnění jejich portfolia. Uvedení tohoto standardizovaného řešení může oslovit konzervativnější investory, kteří doposud nejtvrdší nerost při svých investičních aktivitách opomíjeli. „Tato diamantová destička má velký potenciál pro oslovení nových investorů, kteří se tomuto aktivu doposud vyhýbali. Díky své standardizované formě může z investičního hlediska konkurovat i zlatu, a oslovit tak nové skupiny investorů,“ uzavírá Alojz Ryšavý.



Zdroj fotografie: businesstimes.com