Stropnický řekl, proč skončil v politice. Chce se vrátit k hraní?

Svou politickou kariéru končí a další roky stráví jako velvyslanec České republiky v Izraeli. Svého působení ve vládě a v hnutí ANO nelituje, ale o tom, že by se vrátil do nejvyšších kruhů, zatím neuvažuje. Řeč je o Martinu Stropnickém, který byl hostem v pořadu Napřímo.

Moderátor František Bůžek tentokrát v pořadu Napřímo zpovídal Martina Stropnického. Tři roky byl v čele ministerstva obrany, půl roku pak ministra zahraničí. V polovině června se ale rozhodl z politiky odejít a ujme se místa velvyslance v Izraeli.

Na otázku, zda by šel do politiky znovu, odpovídá oklikou. "Já jsem to bral, ať už to zní pro kohokoliv pateticky nebo sentimentálně, jako občanskou povinnosti, protože to bylo v nějaké politické situaci. Mně spousta věcí štvalo," vysvětlil, proč se rozhodl stanout po boku Andreje Babiše v hnutí ANO.

I přesto tvrdí, že s Babišem přátelé v pravém slova smyslu nejsou. "Andrej Babiš není člověk, který by uzavíral vřelá přátelství. On si netyká s nikým, pokud vím. Nevím, jestli je to potřeba. Co je míra přátelství? Já myslím, že tím můžete nazvat i to, že si lidé důvěřují," prohlásil Stropnický.

Působení na ministerstvu obrany hodnotí kladně. "Začínali jsme na nějakých 42 miliardách, a když jsem odcházel, byl rozpočet téměř 60 miliard. To je myslím slušný nárůst. Trvá to ale dlouho," uvedl bývalý ministr. Dobrý pocit má i ze své funkce ministra zahraničí.

A proč si na "politický důchod" vybral zrovna Izrael? "Jakkoliv je to stát malý a má osm a půl milionu obyvatel, musíme posílit naše vztahy. Nedovedl bych si představit, že bych byl na tzv. faře, ale spíš někde, kde je ta práce zajímavá a složitá," popsal Stropnický.

Umělecká kariéra mu prý zatím neschází. "Naopak, myslím, že na jevišti je míň hraní než v politice. Ale na některé herce ze Sněmovny by si nikdo lístek nekoupil. Za několik let se ale spíš těším, že budu mít čas na nějaké čtení nebo psaní," uzavřel.