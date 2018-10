MetaTrader 4 - nejoblíbenější obchodní platforma pro trading

MetaTrader 4, též známá jako MT4, je online obchodní platforma od společnosti MetaQuotes pro obchodování na Forexu a CFD kontraktech na komodity, akciové indexy, akcie, dluhopisy a další instrumenty jako například kryptoměny. Pomocí této obchodní platformy můžete jednoduše analyzovat rozličné finanční instrumenty za pomocí technické analýzy a využít i expertních poradců (EA), kteří vám umožní obchodování i zautomatizovat. Pojďme se na MetaTrader 4 podívat blíže.

MetaTrader 4 výhody

Nejrozšířenější obchodní platforma mezi retailovými brokery

Uživatelsky přívětivý - flexibilní trading software

Snadné zobrazení a analýza grafů

Široká škála technických ukazatelů ve výchozí verzi obchodního software

Bezpečná platforma - posílaná data mezi klientem a brokerem jsou šifrované

- posílaná data mezi klientem a brokerem jsou šifrované Obchodování jedním kliknutím

Možnost využití automatických obchodních strategií skrze programovací jazyk MQL4

Aktuální zprávy z finančních trhů přímo v platformě

MetaTrader česky

Typy obchodních pokynů v MT4

Všechny obchodní instrumenty naleznete v obchodní platformě v Okně trh. Pokud zde některé nevidíte, do okna trh je můžete přidat kliknutím na pravé tlačítko a zvolit Ukázat všechny symboly:

Nyní už víte, kde nalézt všechny instrumenty a můžeme přejít k samotným obchodním pokynům. V základní verzi obchodní platformy MetaTrader 4 můžete obchodovat za pomocí těchto obchodních pokynů:

Tržní pokyny BUY a SELL: Jedná se o základní obchodní pokyny, které jsou provedeny ihned po odeslání obchodního příkazu a následnou exekucí brokerem či poskytovatelem likvidity. Za pomocí pokynu BUY nakupujete vybraný instrument a naopak za použití SELL jej prodáváte, a to za aktuální tržní cenu.

Příklad: chcete nakoupit měnový pár EURUSD za aktuální tržní cenu 1,14347 v objemu 1 lot. V okně Nový pokyn nastavíte objem na 1 lot, typ vyberete Tržní realizaci a kliknete na tlačítko BUY:

Současně můžete také nastavit hodnoty pro stop loss (zastavení ztrát) a take profit (realizovat zisk). Pozor! Uvědomte si, že prodáváte za BID (nižší) cenu a nakupujete za ASK (vyšší) cenu. Jestliže například otevíráte dlouhou pozici, nejprve nakupujete za ASK, jakmile chcete pokyn uzavřít, uzavíráte (prodáváte) jej za BID. Rozdíl mezi ASK a BID cenou je spread a na obrázku výše činí 0,7 pipu (1,14347 - 1,14340).

Čekající pokyny LIMIT a STOP: Pokyny, které můžete použít pro otočení trhu u dané hladiny supportu nebo rezistence (LIMIT) nebo pro proražení (STOP). U těchto pokynů nastavujete vždy cenu, za kterou chcete obchod realizovat a datum expirace.

Příklad: domníváme se, že pokud trh dojde na cenu 1,14353, bude pokračovat dále směrem nahoru. V tomto případě zvolíme Čekající pokyn, opět objem 1 lot, popřípadě nastavíme hodnoty pro stop loss nebo take profit, dále také můžeme zvolit expiraci pokynu, například 1 hodinu. Poté klikněte na Podat pokyn a čekající pokyn je zadán.

Čekající pokyn se zrealizuje pouze v případě, kdy cena (hladina nabídky) dojde na 1,14353. Pokud nikoliv, pokyn se po hodině či stanovené expiraci odstraní, pokud není stanovena expirace, pokyn zůstane otevřen až do okamžiku, než jej odstraníte.

Nastavení grafů v MT4

Po otevření nového grafu v MT4 uvidíte výchozí nastavení grafu, které si můžete přizpůsobit dle vašich potřeb.

Výchozí nastavení grafů v MT4:

Z grafů si můžete vybrat buď sloupcový , svíčkový nebo liniový . Je dobré si také přizpůsobit barvy a především v nastavení zaškrtnout zobrazit hladinu nabídky , která zobrazuje cenu, za kterou instrument nakupujete. Dalším praktickým nastavením je zobrazit separátory období , které oddělují na jednotlivých časových rámcích den (M1-H1), týden (H4), měsíc (D1) a rok (W1).

Nakonec si ještě schováme mřížku a dostáváme výsledný přehledný graf pro obchodování:

U grafu si také můžete volit časové rámce v závislosti na vašem obchodním přístupu. Pokud obchodujete intradenně, budete využívat více menší časové rámce jako M1 až H1, jste-li swingoví a poziční obchodník, přidáte i H4 a D1.

MT4 Mac OS

Oficiální verze obchodní platformy pro operační systém Mac OS společnost MetaQuotes nevydala, avšak někteří brokeři (například Admiral Markets) vydali vlastní verze přizpůsobené pro tento operační systém, které si můžete jednoduše nainstalovat.

MT4 WebTrader

Pokud si obchodní platformu z nějakého důvodu nemůžete či nechcete instalovat do vašeho počítače, můžete také využít webové rozhraní obchodní platformy. Zde vám postačí přihlašovací údaje od vašeho brokera a můžete obchodovat online, odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení. Web Trader je kompatibilní s Linuxem, Windows či Mac OS.

MT4 pro android a iOS

Pokud jste na cestách nebo nemáte přístup k počítači a chcete monitorovat a spravovat své otevřené obchody, MetaTrader je možno nainstalovat na mobilní telefony nebo tablety s androidem nebo na iPhone či iPad. Tato mobilní platforma není plnohodnotnou obchodní platformou, nelze do ní vkládat vlastní indikátory, avšak poskytuje vynikající servis v případě, že musíte být v terénu.

Programovací jazyk MQL4 na MetaTraderu 4

Jestliže již máte vlastní obchodní systém a chcete si ulehčit exekuci pokynů, můžete jej jednoduše proměnit do Expertního Poradce (Expert Advisor - EA), který vám buď automaticky či poloautomaticky exekuci vašich pokynů zajistí. Zde je ovšem nutná znalost programovacího jazyka MQL4. V rámci MetaEditoru, který je vestavěný do platformy, můžete vytvářet jednoduché, ale i složité automatické či polo-automatické obchodní roboty. Ty pak lze testovat v Testeru Strategií, kde vidíte historickou výkonnost algoritmu.