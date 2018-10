Piráti: ČEZu hrozí v Bulharsku ztráta několika miliard Kč.

Piráti se setkali s členy bulharské parlamentní vyšetřovací komise a poté s bulharskými investigativními novináři, jejichž bezpečnost je dlouhodobě ohrožena. Tématem byl prodej aktiv české skupiny ČEZ v Bulharsku. Tato transakce stále není dokončena a je předmětem politické debaty na nejvyšší úrovni v Bulharsku. V Česku se však řeší pouze okrajově. Bulharskou distribuci ČEZu kupuje firma Inercom, která disponuje majetkem ve výši jednotek procent z nasmlouvané kupní ceny. Společnost má krajně netransparentní pozadí. České republice zde stejně jako u prodeje elektrárny Varna hrozí kromě ekonomických ztrát i reputační a diplomatické riziko. Piráti proto požadují prošetření celé kauzy premiérem Andrejem Babišem, a to do dvou měsíců.

V roce 2006 ČEZ zakoupil v Bulharsku elektrárnu Varna. Celková hodnota investice činila 8,6 miliard Kč. Elektrárna hospodařila se značnou ztrátou, až nakonec byla v roce 2015 odstavena a o 2 roky později prodána jako nefunkční za 1,3 miliard Kč. V tuto chvíli je však elektrárna opět v provozu a plnohodnotně generuje zisk. Na počátku srpna 2018 ji převzal kontroverzní politik Ahmed Dogan. Piráti disponují samotnou smlouvou, která ilustruje průběh této pro stát nevýhodné transakce.

Expanze skupiny ČEZ do Bulharska započala v roce 2005, kdy ČEZ investoval cca 8,9 miliard Kč do 3 bulharských energetických společností. Následovaly další investice a celá řada závažných problémů včetně arbitráže o několik miliard Kč , což dovedlo ČEZ až k rozhodnutí svá bulharská aktiva prodat. Členové bulharské vyšetřovací komise označili za klíčový okamžik pro prodej aktiv ČEZ setkání českého premiéra Andreje Babiše s jeho bulharským protějškem Bojko Borisovem v lednu 2018. Již za necelý měsíc byla podepsána privatizační smlouva na energetickou distribuční síť včetně dalších 6 společností za 8,2 miliard Kč „ Koupit ji měla zcela neznámá společnost Inercom, členové bulharské vyšetřovací komise nám přitom jasně doložili, že firma nesplňovala základní požadavky pro privatizaci energetiky (minimální objem prodané elektrické energie , úvěrový rating atd.). Majitelka této společnosti Ginka Verbakova navíc působila dojmem bílého koně a její manžel byl v několika závažných kauzách prošetřován bulharskou policii, ” uvádí ekonomický expert Pirátské strany Lukáš Wagenknecht. Prodej prozatím pozastavil místní antimonopolní úřad.

„ Velice nás znepokojila situace v Bulharsku, kdy investigativní novináři, se kterými jsme se setkali, jsou dlouhodobě zastrašováni. Večer před naším setkáním byl jeden z nich protiprávně zadržen místní policií. Novinářka, se kterou dlouhodobě spolupracovali – Viktorie Marinová, byla tuto sobotu zavražděna. Vzhledem k možným významným finančním ztrátám, vzhledem k ohrožení bulharských novinářů a na základě požadavků bulharských politiků směrem k Pirátům jsme se rozhodli informace z cesty zveřejnit. Je nezbytně nutné tento případ důsledně prošetřit,” dodává Wagenknecht.

Tyto případy ilustrují, že veřejná kontrola hospodaření ČEZu je zcela klíčová a může zamezit značným ztrátám skupiny ČEZ, resp. českého státu. „Pokud by NKÚ mohl kontrolovat ČEZ a smlouvy ČEZu by byly veřejné v registru smluv, tak by k takovéto situaci nemuselo dojít. Případ rovněž dokládá, že státem ovládané společnosti nutně potřebují v dozorčích radách kompetentní osoby, což požaduje předložený nominační zákon. Piráti rovněž budou požadovat po premiérovi na Výboru pro bezpečnost podrobné odpovědi na klíčové otázky – Pirátům například bylo bulharskou vyšetřovací komisí sděleno, že o tomto problematickém prodeji věděly bulharské tajné služby již od roku 2010. Piráti se proto budou dotazovat, zdali rovněž české tajné služby disponovaly těmito informacemi. Předně ovšem budeme požadovat prošetření celé kauzy premiérem, potažmo ministerstvem financí, do dvou měsíců,“ dodává předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Karolína Sadílková