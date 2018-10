Ranní glosa: Finanční podmínky ve světě se zhoršují a rizika narůstají

Finanční podmínky ve světě (odrážející dostupnost peněz) se zhoršují a rizika narůstají, říká poslední zpráva o finanční stabilitě Mezinárodního měnového fondu (MMF). Poněkud symbolicky ve stejný den americké akcie zažily největší propad od února tohoto roku (3,3 %). MMF již podruhé v řadě a poměrně nahlas varuje před kombinací vysoké zadluženosti a příliš drahých aktiv - především akcií nemovitostí . Nejzranitelnější je podle MMF rozvíjející se svět, kde v posledních deseti letech rostlo zadlužení nefinančního sektoru nejrychleji - to ostatně potvrzují i naše analýzy finančního cyklu. To ovšem neznamená, že vyspělé ekonomiky jsou zcela bezproblémové. Opakovaně je kritizována americká administrativa za nerozumný nárůst vládního dluhu na vrcholu hospodářského cyklu. V rámci rozvíjejícího se světa je vytažena na první místo Čína, kde dramaticky vzrostlo zadlužení podniků i domácností a bez dalšího nárůstu dluhu se dostane do slepé pasti stávající model růstu, který příliš spoléhá na investice (tvoří skoro polovinu HDP ).Napětí na finančních trzích a dostupnost peněz se budou do budoucna dál spíše zhoršovat, otázkou je jak rychle? Doposud zhoršování finančních podmínek nebylo nijak hrozivé. To se ale může z řady důvodů změnit. MMF uvádí na prvním místě strach z obchodních válek, politické chyby typu nedohoda o brexitu a na posledním místě rychlejší růst úrokových sazeb v USA, který může vystrašit ve finále především řadu nejzranitelnějších rozvíjejících se trhů. To je podle nás hlavní “strašák” konce roku 2018 a roku 2019. Fed šije růst sazeb na míru potřebám americké ekonomiky a nebude ji chtít poškodit - “zabít” současný růst. Vedlejší negativní dopad na rozvíjející se trhy ovšem minimálně řešit nebude. Zvlášť pokud by ho měla do dalšího zvyšování sazeb tlačit inflace , která může časem začít překvapovat vyššími hodnotami. Uvidíme ostatně již dnes, kdy je na programu zářijová jádrová inflace…