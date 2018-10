Souhrn 10.10. - akciový svět v silnější korekci kvůli obavám z růstu sazeb, euro silnější, ropa výrazněji koriguje, BCPP svou cestou blízko včerejšího závěru, Moneta už neklesá

Pražská burza v polovině 41. týdne při nadprůměrné likviditě oscilovala kolem včerejšího závěru.



Evropské trhy nabraly především ve druhé polovině dne výrazněji negativní směr díky inspiraci ze zámoří, kde trhy vstoupily do obchodování v silně negativní náladě. Tu kolem sebe šíří obavy z dalšího růstu dolarových sazeb a množící se varování v tom smyslu, že by to mohl být problém pro zbytek světa především pak ten teprve se rozvíjející.

Na evropské scéně obavy budí také další vývoj politické situace v Itálii a rozhodnutí EK o dalším zpřísnění emisních limitů pro automobily. Na pozadí pak působí také obavy ohledně Brexitu a dalšího vývoje obchodních válek USA s Čínou.







US trhy zahájily ve velmi negativní náladě pod taktovkou technologií. Širší index S&P 500 oslabuje zhruba o procento a míří k páté denní ztrátě v řadě a pod úroveň svého 50denního klouzavého průměru, jež je brán jako významná technická úroveň.

Růst výnosů na dluhopisech a sazbách podporuje zájem o bankovní tituly. Lídři sektoru budou navíc ve druhé polovině týdne prezentovat své výsledky za 3Q a očekávání jsou celkem optimistická.







Euro po většinu dne posilovalo vůči dolaru. Směrem ke konci dne se tento trend umocňoval. Koruna k euru oslabila nejníže za poslední čtvrtletí a pohybuje se nad 25,85.







Ropa po váhavém dopoledni začala ve druhé části dne výrazněji korigovat v souvislosti s rostoucími obavy z negativního působení obchodních válek na globální ekonomický růst a tím poptávku po surovinách.







BCPP si dnes šla svou vlastní cestou. Akcie Monety překonaly dopolední slabost a ve finále dokázaly lehce růst. Dařilo se také akciím ČEZ a KB. Protivahou jim byla korekce u Erste a O2.