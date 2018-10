Obchodní spory ohrožují globální finanční stabilitu

Rizika ohrožující globální finanční systém se v uplynulých šesti měsících zvýšila a mohou se ještě přiostřit. Nastalo by to, pokud vzroste tlak na rozvíjející se trhy a dále se zhorší globální obchodní vztahy. Ve své zprávě o stabilitě finančních trhů to ve středu uvedl Mezinárodní měnový fond (MMF). Bankovní systém je sice podle Fondu mnohem bezpečnější než v roce 2008, ale objevila se nová rizika jako narůstající nerovnost.



MMF již v úterý zhoršil odhad růstu globální ekonomiky. Její tempo růstu už podle něj dále nezrychlí, Fond jej odhaduje pro letošek i příští rok stejně jako loni na 3,7 procenta. Ve srovnání s jarní prognózou z dubna tak výhled na letošní i příští rok snížil o 0,2 procentního bodu.





Šéf oddělení kapitálových trhů MMF Tobias Adrian varoval před uvolněním regulace finančních trhů, takové snahy se objevují například ve Spojených státech. Zmínil i riziko, které představuje extrémní nárůst cen nemovitostí ve velkoměstech jako je Londýn nebo New York . "Krátkodobá rizika narostla a střednědobá rizika zůstávají zvýšená," shrnul situaci.Před nárůstem nerovností mezi chudými a bohatými, kterou mají na svědomí současné tendence v globální ekonomice , varoval ekonomický poradce a ředitel výzkumu MMF Maurice Obstfeld. "Musíme se zasadit o efektivnější organizaci obchodu tak, aby tu byl pro lidi," uvedla šéfka MMF Christine Lagardeová.Adrian vyzval rozvojové a rozvíjející se ekonomiky , aby si pro případná rizika vytvořily finanční polštář. Největší nebezpečí podle něj představuje silný dolar a rychle rostoucí úroky v USA, které by mohly vést k odlivu kapitálu z rozvíjejících se zemí. Americká centrální banka Fed ) by letos mohla základní úrokovou sazbu zvednout již počtvrté. Velký problém představuje i pro průmyslové země vysoké zadlužení, a to především mimo bankovní sektor.MMF rovněž varoval před odchodem Británie z Evropské unie bez dohody a vyjádřil i obavy z daňové politiky v některých silně zadlužených zemích eurozóny.Podzimní zasedání MMF se tento týden koná na indonéském ostrově Bali. Na stejném místě se ve čtvrtek a v pátek mají setkat i i ministři financí a šéfové centrálních bank skupiny 20 největších ekonomik světa (G20). Před jejich setkáním dnes americký ministr financí Steven Mnuchin varoval Peking, aby nedevalvoval svou měnu ve snaze zajistit si konkurenční obchodní výhodu.Čínská ekonomika je silně proexportně orientovaná a nižší kurz jüanu vůči americkému dolaru zlevňuje zahraničním zákazníkům čínské zboží. Umělé znehodnocení jüanu by tak mohlo představovat prostředek, jak čelit americkým obchodním omezením. Jüan v uplynulých měsících ztratil k dolaru zhruba deset procent, připomněla agentura DPA.