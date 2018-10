Proč by investoři do akcií měli sledovat dluhopisové výnosy

Výnosy amerických vládních dluhopisů poskočily v úterý na sedmiletá maxima. Předpovídat příchod medvědího trhu není nikdy jednoduché, u pevných výnosů je to ale ještě těžší, podotýká na webu CNBC.

V únoru vyrostly desetileté americké výnosy o 40 bazických bodů. Akciové trhy se potom zjančily. Zvýšila se kolísavost, což hezky zobrazil index VIX, který se používá jako měřítko nervozity na širším trhu. Pak se situace s úrokovými sazbami na vládním dluhu ustálila, navzdory tomu, že americká centrální banka dvakrát zvedla úrokové sazby, což obvykle posílá dluhopisové výnosy nahoru. Od května se desetileté americké výnosy držely mezi 2,8 % a 3 %.

Minulý měsíc se tohle všechno změnilo. Kumulativní nárůst výnosu se vyšplhal na 45 bazických bodů, přičemž navýšení o konečných 18 bodů se odehrálo minulý týden. Desetiletý výnos se v úterý dostal až na skoro 3,26 %, což je úroveň, kde od května 2011 nebyl.

V prostředí vyšších úrokových sazeb by budoucí výnosnost akcií nemusela vypadat tak růžově a americké akciové trhy si to začínají uvědomovat. Výnosy z dluhových papírů amerického ministerstva financí se používají k ocenění úroků všech druhů úvěrů napříč Spojenými státy. Vyšší úroky znamenají dražší půjčky, a když úvěry zdraží, mohly by se některé firmy ocitnout v kleštích. Investoři proto začali vyhodnocovat, jaký smysl má držet růstové akcie v pozdní fázi cyklu.

Důvodů, proč dluhopisy nevidět pozitivně, je samozřejmě také mnoho. Americká inflace roste, což je pro držitele dluhopisů obvykle špatná zpráva. Fed v rámci kvantitativního utahování pozvolna redukuje svoji bilanci, což ve výsledku znamená, že finanční systém už není tolik zaplaven likviditou a dolary.

Letošní posilování dolaru, rovněž spojované s vyššími náklady na financování, znamená, že americké státní dluhopisy už nejsou tak zajímavé pro zahraniční účty a investory, kteří svoje portfolia obvykle zajišťují americkými bondy.

Zapomenout přitom nesmíme, že Spojené státy se nacházejí ve víru expanzivní fiskální politiky. V srpnu vydalo americké ministerstvo financí dluh za více než bilion USD (hodnota hrubé emise), což se stalo vůbec poprvé.

Proč nevidět rudě?

Někteří obchodníci na trzích s pevnými výnosy nicméně tvrdí, že nedávná korekce u dluhopisových výnosů se možná chýlí ke konci. Zhruba čtvrtina bondů ve světě nese pořád záporný výnos. Jeden z argumentů, které zaznívají, je ten, že dokud ECB a japonská centrální banka pokračují v akomodativní , tedy uvolněnější a ekonomiku podporující měnové politice, existuje pouze omezený počet míst, kde svoji hotovost zaparkovat a dostat za ni solidní peníze. Jedním z nich americký trh s dluhopisy.

Z hlediska „odměny za riziko“ budou investoři raději sahat po „bezrizikových“ aktivech s nižší volatilitou, jakou jsou americké Treasuries, než po rizikovějším dluhu na rozvíjejících se trzích. Vzpruhou může být i proces, ve kterém se domácí penzijní fondy zbavují přebytečného rizika.

Na trhu nyní převládá názor, že některé akciové tituly může být moudré už dál nebrat na palubu. Investoři do akcií by si ale měli poznamenat, že medvědí šuškanda je už určitě tady, píše také CNBC.

