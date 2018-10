El-Erian (Allianz): ECB by mohla zvýšovat sazby dříve už v létě 2019

Podle hlavního ekonomického poradce Allianz Mohameda El-Eriana by mohla ECB začít se zvyšováním sazeb dříve než se doposud odhadovalo. Hlavním důvodem by přitom byla akcelerující inflace a snaha celkově normalizovat měnovou politiku. El_Erian by nebyl příliš překvapený, kdyby ECB začala se zvyšováním sazeb už v polovině léta 2019 nebo dokonce už na začátku léta. Je ale také možné, že ECB nechá růst sazeb až vysloveně "na poslední chvíli". Otázka růstu sazeb v Evropě respektive EMU je podle El-Eriana delikátní téma s ohledem na stálé známky určité regionální slabosti v rámci měnové unie a relativně velké citlivosti ekonomiky starého kontinentu vůči růstu globálního obchodního napětí.ECB musí neustále zvažovat, co provede zvýšení sazeb v jednotlivých zemích unie a jaký to bude mít vliv na jejich další ekonomický vývoj. Každopádně bude ECB čelit časem růstu inflace a s otázkou růstu sazeb se bude muset vypořádat.Doposud ECB uváděla, že nezvýší sazby dříve jak na podzim roku 2019. Odhaduje se ale, že inflace v eurozóně už za září stoupne nad dlouhodobý cíl centrální banky na úrovni 2%. Hlavním inflačním motorem jsou přitom rostoucí ceny ropy . Pokud budou dále růst, mohlo by to začít tlačit na rychlejší růst inflace a tím i na dřívější rozhodnutí ECB.