ČEZ: Akumulovat, cíl 632 Kč - rychlý růst zisku, dostavba jádra ještě daleko

Očekávají proto rychlý růst ziskovosti ČEZ ze dna na úrovni 12,3 mld. Kč v roce 2018 na 26,2 mld. Kč v roce 2020. ČEZ bude benefitovat z růstu zajištěných cen elektřiny (+10% a +24% ve 2019/20) a z oživení produkce v jaderných i uhelných elektrárnách. EBITDA v regulovaném distribučním segmentu by měla v příštích pěti letech víceméně stabilně růst průměrným 3,2% tempem při 3,7% očekávaném průměrném růstu tzv. regulované báze aktiv.

ČEZ je v současnosti oceněn na vysokých násobcích (25x P/E) pro rok 2018e, ale jeho ocenění pro rok 2020 je s odhadovaným 12ti násobkem zisku (a 6,5x EV/EBITDA) a se zajištěnými cenami elektři ny stále 20% pod aktuální úrovní na burze přiměřené. Teoretické ocenění při použití aktuálních cen elektřiny na burze (cca 55 EUR/MWh) by bylo na P/E jednociferné.





Rozhodnutí vlády o způsobu financování nových jaderných bloků je očekáváno do konce letošního roku. Stále ale bude zbývat deset let do vlastního zahájení výstavby a je tedy ještě hodně času na případné změny. Projekt by měl dostat státní podporu (jinak se do něj dodavatelé nepohrnou) a stavba má začít v roce 2028.

Z důvodu možné potřeby snížit před zahájením výstavby zadlužení snižujeme náš odhad dividendového výplatního poměru po roce 2018 ze 100% na 70%. Nízká ziskovost v roce 2018 a snížený výplatní poměr v roce 2019 vedou k očekávanému hrubému dividendovému výnosu 4% (dividenda 23 Kč/akcii). Dlouhodobě ale očekáváme dividendový výnos 6% i při nižším výplatním poměru.