Putin: Trump má sice pravdu s vysokými cenami ropy, ale sám k nim také významně přispěl

Ruský prezident Vladimir Putin v jednom z posledních rozhovorů sice dal zapravdu svému americkému protějšku v názoru na příliš vysoké ceny ropy na trzích, ale zároveň mu připomněl, že je za takový stav do značné míry odpovědný. Trump při své kritice vysokých cen zcela opomíjí, že to byla především rozhodnutí jeho a jeho administrativy, jež způsobila problémy s produkcí a vývozem v Íránu, politické problémy ve Venezuele a také v Libyi.Putin se postavil za stále fungující spolupráci Ruska s ropným kartelem OPEC, jejíž cílem je právě stabilizace cen na ropném trhu. Pokud trh není vyrovnaný přispívá to k redukci investic a ve finále to přináší deficit na straně nabídky vedoucí k růstu cen.Podle Putina jsou pro Rusko dostatečné ceny Brentu kolem 65-75 USD za barel. Taková cenová úroveň přináší efektivní provoz těžařů a zpracovatelů a umožňuje přitom i dostatečné zdroje pro jejich investice