Italští populisté nemají v jednání s EU co ztratit

Výnosy italských vládních dluhopisů jsou na nových maximech. Důvodem je tvrdý postoj Evropské unie vůči snaze Itálie zvýšit rozpočtový deficit. Něco se bude muset stát a to již brzy. U eura pravděpodobně uvidíme významné posuny, takže obchodníci, připoutejte se.

Hlavním odkazem představitele EU, jako například eurokomisaře pro ekonomiku a finance Pierra Moscoviciho, je požadavek respektovat evropská rozpočtová pravidla. S kritikou se připojili i jiní, například Jean-Claude Juncker.

Italští politici Luigi Di Maio a Matteo Salvini však nemají co ztratit, a proto nechtějí ustoupit. Postoj evropských orgánů nazývají terorismem. Populisté se dalším vyhrocením situace necítí ohroženi. Mohlo by to však vést k předčasným volbám v Itálii, a možná i k tomu, že by se některé plánované vládní programy financovaly paralelní měnou.

Nejasná budoucnost

Otázka tedy zní: Chce Evropská unie riskovat situaci, kdy by v nové italské vládě měli Liga severu a M. Salvini ještě větší mandát než dnes? EU se zjevně spoléhá na to, že dluhopisový trh zkrotí italské politiky prostřednictvím nárůstu výnosů vládních dluhopisů sám. To následně sníží jejich důvěru v očích italské veřejnosti. Jde o příliš riskantní hru.

Z dlouhodobého hlediska je nezbytnou odpovědí na tuto situaci fiskální expanze napříč celou Evropou. Tedy pokud má unie zůstat funkční entitou, která dokáže udržet populisty na uzdě. Musí tomu tedy vždy předcházet nebezpečný růst výnosů dluhopisů, nebo jiný chaos?

Euro dnes čelí oproti americkému dolaru výprodeji. Pravděpodobně se už blížíme k vrcholu. Očekáváme, že pár EUR/USD se nyní delší dobu udrží pod hranicí 1,15. Přinejmenším dokud se představitelé EU a Itálie nedohodnou.





O autorovi:

John Hardy se k Saxo Bank připojil v roce 2002 a vedoucím oddělení forexu se stal v říjnu 2007. Zaměřuje se na strategie a analýzy na měnovém trhu z hlediska fundamentálních ukazatelů, makroekonomických změn a vývoje technických ukazatelů.

Hardy za svou práci získal řadu ocenění a byl uveden jako nejúspěšnější prognostik pro rok 2015 za období 12 měsíců ze 30 pravidelných přispěvatelů týdenní rubriky FX. Jeho sloupek o měnových trzích je často citován a Hardy je pravidelným hostem a komentátorem televizních stanic jako například CNBC a Bloomberg.

Hardyho přístup k obchodování je kombinací vývoje fundamentálních ukazatelů se zaměřením na grafy, které potvrzují tyto fundamentální vyhlídky. Hardy publikuje denní FX Aktuality pro Saxo Bank, nabízí okamžité komentáře týkající se nových opatření centrální banky, makroekonomických trendů a technického vývoje v závislosti na grafech. Pravidelně také přispívá do Čtvrtletních vyhlídek a ročních Šokujících předpovědí Saxo Bank. John Hardy absolvoval Texaskou univerzitu v Austinu s vyznamenáním.