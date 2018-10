Ranní glosa: Mzdy tlačí firmy do investic

Po dalším zpřesnění jsme se dozvěděli, že česká ekonomika ve druhém čtvrtletí letošního roku nasadila docela svižné tempo a ve srovnání s prvním kvartálem roku vzrostla 0,7 %. Meziroční tempo sice už tak oslnivě nevypadá (2,4 % vs. 4,1 %), avšak podepsal se na něm především vysoký srovnávací základ z loňského roku. Z pohledu již dříve zveřejněných čísel, kterým se věnuje nesrovnatelně větší pozornost, sice nejde o žádnou dramatickou změnu, avšak včera zveřejněná čísla umožňují mnohem podrobnější vhled do dění v českém hospodářství, respektive v jednotlivých sektorech. Třeba jak utrácejí, spoří, investují apod. Podívejme se proto na některé ze zajímavých momentů letošního roku.Tím prvním je klesající míra ziskovosti firem, za níž v první řadě můžeme hledat zvyšující se náklady, to především ty mzdové. Pod tlakem nedostatku zaměstnanců, který funguje nejenom jako brzda pro další expanzi našeho největšího tuzemského odvětví - průmyslu , jsou firmy nuceny zvyšovat mzdy rychleji, než roste produktivita práce . Míra zisku vyjádřená jako podíl tzv. smíšeného přebytku na přidané hodnotě se dostává na necelých 47 %, což je mimochodem nejnižší úroveň za celé období od roku 1999. Ve srovnání s evropským průměrem jde o stále velmi dobrý výsledek. Pokud ovšem firmy chtějí v ČR dále expandovat, nezbývá nic jiného, než aby investovaly, protože vzhledem k rekordně nízké nezaměstnanosti už nemají zaměstnance kde brát, tedy odhlédneme-li od možnosti jejich přetahování od konkurence. Jak naznačují aktuální výsledky statistického úřadu, investiční aktivita nefinančních podniků v letošním roce nabírá na tempu. Podíl investic na přidané hodnotě sice nedosahuje 30 a více procent, ale rychle se k této hranici blíží. A to nejsou jen firmy , kdo začal ve větší míře investovat, ale dokonce i veřejný sektor, jehož investice ve druhém čtvrtletí rostly meziročně o téměř 23 %, respektive o 13 % za první polovinu roku. Zdá se tak, že se snad konečně lámou ledy, kdy veřejná sféra měla balík peněz určených na rozvoj, nicméně neměla je fakticky do čeho investovat.Nejnovější data z ekonomiky jasně ukazují, že hlavním trendem letošního (a zřejmě i příštího) roku není pouze spotřeba, ale i tolik očekávané investice , které mají šanci posunout ČR k vyšší přidané hodnotě, produktivitě a nakonec i ziskovosti.