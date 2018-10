Kryptoměny již mohou vynášet i úroky. Můžete půjčit své mince někomu jinému

Compound, firma sídlící v San Franciscu, vyvinula platformu, která má vytvořit trh s úrokovými sazbami pro kryptoměny. Compound, stejnojmenný protokol peněžního trhu, který běží na blockchainu Ethereum, umožní vlastníkům kryptoměn půjčit své mince, které právě nepotřebují, zájemcům, kteří je poptávají, a vytvoří tak trh pro aktuálně nevyužité virtuální měny.

„Blockchainová aktiva jsou nová a vzrušující, ale postrádají nejzákladnější finanční infrastrukturu – efektivní úrokové míry,“ uvedl ve svém blogovém příspěvku Robert Leshner, zakladatel a ředitel firmy Compound. Protokol Compound dokáže propojit jednotlivé úrokové míry lépe než lidé. Jakmile bude mince nabídnuta k zapůjčení, stane se zaměnitelným zdrojem. To rovněž umožní uživatelům stáhnout své mince z nabídky kdykoli budou chtít. „Můžete si minci vypůjčit na šest hodin a zaplatit šestihodinový úrok. Můžete zapůjčit minci na dvě hodiny a vydělat si dvouhodinový úrok,“ popisuje fungování systému Leshner.

Běžná úroková míra, kterou budou dlužníci platit zapůjčitelům, je určována algoritmem založeným na poptávce. Jak však firma uvedla, zpočátku úrokovou míru stanoví sama, než tržní síly samy nastaví rovnováhu. Ovšem očekává, že věřitelé získají roční úrokovou míru někde mezi 5 % až 10 %. Vzniklý úrok je svázán s cenou aktiva platnou v okamžiku, kdy bylo odesláno na platformu Compound. Jakékoli následné změny v hodnotě tohoto aktiva jsou rizikem, které nese zapůjčitel aktiva – tedy ta strana obchodu, která je stále vlastníkem tohoto aktiva. Úrok je vyplácen „v naturáliích,“ tedy v té měně, která je půjčována.

Zpočátku budou tímto protokolem podporovány čtyři kryptoměny: ethereum, 0x, basic attention token a augur. Později chce firma přidat ještě stablecoin navázanou na americký dolar.

Firma očekává, že mezi těmi, kdo budou své mince půjčovat, budou individuální a poloprofesionální investoři, kteří každý výnos, který získají ze svých kryptoměn, budou považovat za smysluplný. Naopak mezi těmi, kdo si budou kryptoměny vypůjčovat, budou především sofistikovaní institucionální investoři, kteří budou chtít využít možnosti navýšené páky nebo možnosti vsadit si proti aktivu – tedy shortovat ho. „Ať jde o akcii nebo kryptoměnu, musíte si ji nejdříve půjčit, než ji můžete shortovat,“ říká Leshner. A připomíná také rizika, která se k protokolu vztahují a nazývá je „existenčními“ riziky. Zahrnují riziko zániku mince, riziko odstranění mince z blockchainu Ethereum a riziko potenciálního forku.

Finanční prostředky na financování tohoto projektu poskytly společnosti Andreessen Horowitz, Polychain Capital a Bain Capital Ventures.

