Začal prestižní světový autosalon, mezi konkurencí zazářila i Škoda

V Paříži dnes začal oficiálně 120. ročník mezinárodního autosalonu. A hned první den ho ovládly premiéry nových vozů, jimž kralovalo nejen italské Ferrari, ale zazářila i mladoboleslavská automobilka.

I přesto, že se na salónu objevily nové automobilky, některé tradiční naopak chyběly. Jedním z důvodů je například to, že osekávají rozpočty - nezúčastnil se například Fiat, Opel nebo Alfa Romeo. Naopak některé se chtějí světu ukázat poprvé – třeba vietnamská automobilka, nebo čínská automobilka Gac Motor. Jde o jedinou automobilku z Číny, která zde vystavuje.

Velkou premiéru zažila dnes i mladoboleslavská automobilka Škoda. Představila dva vozy – prvním byl koncept Vision RS, ze kterého vzejde nástupce populárního rapida. Druhý vůz, který představila, je nejrychlejší SUV Kodiaq RS. "Je to automobil, který je dynamický a je to nejsilnější turbo diesel, který jsme kdy založili do našich automobilů," uvedl šéf Škoda Auto Luboš Vlček.

Novinku ukázalo i Ferrari. Představilo například limitované edice jednomístného nebo dvoumístného sporťáku, který je inspirovaný závodními vozy z 50. let minulého století. Všechny už jsou prakticky vyprodány.