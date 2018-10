Itálie se nestává dalším Řeckem. Vzniká další Argentina

„Nejde jen o to, že v Římě nyní vládne koalice extrémistů, kterou zastupuje ministr vnitra Matteo Salvini z krajně pravicové Ligy a ministr ekonomického rozvoje Luigi Di Maio z Hnutí pěti hvězd. Ale italští politici již dlouho hovoří o fiskální konsolidaci jako o výsledku zahraničních machinací, které přicházejí zejména z Bruselu a Berlína,“ píše na stránkách Politico Alberto Mingardi z Istituto Bruno Leoni v Miláně, který působí i na Cato Institute a Chapman University.



Mingardi tvrdí, že šéfové stran vládní koalice jsou „zastánci vulgární formy keynesiánství, která se vyznačuje slepým preferováním vládních výdajů bez ohledu na makroekonomickou situaci“. Už v roce 2011, kdy z vlády odešel Silvio Berlusconi, se přitom v Itálii hovořilo o tom, že jde o zahraniční konspiraci. Německo pak podle tohoto pohledu nějak zařídilo růst rizikových prémií u italských vládních obligací, a tím se mu podařilo dostat z funkce Berlusconiho, který byl údajně jedním z mála politiků schopných postavit se Němcům.





Rétorika současné vlády popisuje jednání o rozpočtu jako diplomatický boj s Evropskou komisí a výsledek ve výši 2,4 % rozpočtového deficitu je prezentován jako vítězství Itálie bez ohledu na to, jaký bude mít dopad na dlouhodobý vývoj její finanční situace. Mingardi k tomu dodává, že ve vládní koalici ve skutečnosti panuje mnoho neshod, protože Liga se primárně zaměřuje na omezení imigrace, zatímco Hnutí pěti hvězd inklinuje k levicovým postojům, a klíčovým bodem jeho volebního programu bylo zavedení univerzálního nepodmíněného příjmu. Shodu pak obě strany prý nacházejí i proto, že obě chtějí vyšší vládní výdaje.Výše výnosů italských vládních obligací se ale od počátku funkčního období současné vlády zhruba zdvojnásobila, a to je pro zemi s 2,2 biliony dluhů vážná věc. Mimo jiné se tento vývoj projeví i ve výši úroků u půjček domácností a firem, což by obratem mohlo podkopávat pozici, kterou má Liga na průmyslově vyspělejším severu země. Tam měla doposud nejsilnější voličskou základnu, a to z velké části díky podpoře podnikatelů. Ti nyní sice vnímají razantnější postup vůči imigraci, ale to je asi tak všechno. Vláda navrhuje kroky, které by snížily flexibilitu trhu práce , nebo například povinné uzavření obchodů v neděli.Podle ekonoma je přitom důvod dlouhodobé ekonomické stagnace Itálie dobře znám: Málo flexibilní trh práce , nadměrné vládní výdaje a zdanění a přílišná regulace. Žádná z vlád s tím ale posledních 15 let nic neudělala a „nyní schválený rozpočet může být prostým přiznáním politiků a firemního sektoru, že země prostě není reformy schopná“. Tedy toho, že v této zemi je nevyhnutelný pokles na ekonomickou úroveň zemí Latinské Ameriky. Vláda totiž nenavrhuje zvýšení vládních výdajů, které by pak bylo vystřídáno utahováním tak, jak jsme v této zemi dlouho zvyklí. Tato vláda chce, aby vysoké vládní výdaje byly novým normálem, tvrdí Mingardi.